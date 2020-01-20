Kahramanmaraş'tan gezmek için ailesiyle birlikte Sivas'a gelen Rıdvan Peköz, "Sivas'ın Hobbit evlerini duymuştuk. Merak edip onun için geldik. Kaldık ve çok hoşumuza gitti. Kar yağışıyla daha güzel bir görüntü oldu" dedi.