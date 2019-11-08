Sivas'ta bir plastik fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AA'nın haberine göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.