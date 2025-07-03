Sivas'ta evlenen çiftlere 20 bin TL destek

Sivas Belediyesi, 2025 Aile Yılı kapsamında "Gülkart Çeyiz" projesini hayata geçirdiğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun'un seçim vaatleri arasında yer alan proje ile yeni evlenecek 18-30 yaş arası çiftlere toplamda 20 bin TL'lik destek sağlanacak.

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Projeye başvurmak isteyen çiftler, Sivas Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yer alan sosyal destek başvuru sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Sosyal inceleme ve değerlendirme sürecinin ardından şartları sağlayan çiftlere, gelin ve damat için ayrı ayrı 10 bin TL olmak üzere toplamda 20 bin TL çeyiz desteği sunulacak. Genç çiftler desteklerini Gülkart üzerinden alacak.

Projeyi değerlendiren Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, desteği Osmanlı döneminde faaliyet gösteren çeyiz vakıflarına atfettiklerini belirterek, "Yeni yuva kuran tüm çiftlerimize mutluluklar diliyor, Gülkart Çeyiz projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.