Teklif bekliyor, şiddet sürüyor! Araçlarından inip saldırdılar!

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen trafik teklifi ekim ayına ertelendi. Bu süreçte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı, hız sınırları ve tabelalarla ilgili teknik bir rapor hazırlayacak. Raporun tamamlanmasının ardından teklif yeniden değerlendirilecek.

Teklifte en dikkat çeken maddelerden biri de trafikteki şiddetle ilgili oldu. Buna göre trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak. Sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek.

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BURSA'DA MADANDA KÂBUSU

Teklifin yasalaşması beklenirken, trafikte son günlerde yine dikkat çeken olaylar yaşanıyor. Bu olaylardan biri Bursa'da meydana geldi.

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Kentte iddiaya göre trafikte yaşanan yanlış anlaşılma sonucu bir motosikletli, otomobil sürücüsünü yaklaşık 10 dakika takip edip aracın önünü kesti. Saldırgan, hakaret ve tehditler savurup aracın yan aynasını kırdı, kaputa yumruk attı. Araçta maddi hasar oluştu. Görüntüler ise dehşete düşürdü.

TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ İKİ ARACIN ARASINA SIKIŞTIRDI İstanbul Esenyurt'ta da bir kişi trafikte kendisine küfür eden adamı iki araç arasına sıkıştırıp darp etti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İHA'nın haberine göre olay dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü bilinmeyen bir nedenle trafikte yol boyunca küfürleşip tartışmaya başladı. Sürücüler belli bir mesafe sonrasında araçları durdurdu. BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR Bir kişi aracından inerek diğer sürücünün yanına gitti. Öfkeli adam küfür eden sürücüyü iki aracın arasına sıkıştırdı. Sıkışan adamı diğer sürücü darp etmeye başladı. Adam kendisini bırakması için yalvarmaya başlasa da sürücü bırakmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Karakola giden iki sürücünün bir birinden şikayetçi olduğu öğrenildi. ARACINDAN İNİP SALDIRDI Bir diğer olayda İstanbul Arnavutköy'de meydana geldi. İlçede trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesen bir kişi, aracından inerek sürücüye saldırmaya çalıştı.

Olay, 29 Haziran'da Arnavutköy yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmanın ardından bir sürücü, öfkesine hakim olamayarak diğer aracın önünü kesti. Aracından inen saldırgan, camı kapalı olan sürücüye yönelik hakaretler yağdırdı. Araç camına vurarak içeriye girmeye çalışan kişinin agresif tavırları çevredeki vatandaşların tepkisini çekti. O anlar saldırıya uğrayan sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Trafik teklifi ekim ayına ertelendi