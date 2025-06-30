Trafik teklifi ekim ayına ertelendi: AK Parti kaynakları: “Ceza oranlarında değişiklik olmayacak”

Trafik cezalarında artış öngören kanun teklifi mayıs ayında Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edilmişti. Hız sınırını aşanlara verilen en yüksek ceza olan 9 bin 267 liranın 30 bin liraya çıkarılması planlanıyordu.

Teklifin genel kurul gündemine alınarak yasalaştırılması bekleniyordu. Ancak Kurban Bayramı tatilinde kısa mesafeler içinde değişiklik gösterdiği gerekçesiyle hız uyarı tabelaları ve radar uygulamaları tepki çekti. İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hız tabelalarına ilişkin ortak çalışma başlattı.

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TEKLİF TEKRAR MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK

AK Parti kaynakları, "Şu anda Genel Kurul'da görüşmemiz gereken süreli teklifler var. Trafik cezalarına yönelik teklifi Genel Kurul'da ekim ayında görüşeceğiz" dedi. Kaynaklar, tekliften tamamen vazgeçilmediğini, teknik düzenlemeler ve saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından teklifin tekrar Meclis gündemine getirileceğini belirtti.

HIZ SINIRLARI VE TABELALARIYLA İLGİLİ RAPOR HAZIRLANACAK

AK Parti kaynakları, ceza oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacağını vurguladı. Özellikle hız limitlerinin ani şekilde değiştiği bölgelerde bir düzenleme ihtiyacı olduğu kaydedildi. Karayolları Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde 100 binden fazla noktada yer alan trafik hız uyarı tabelalarını yaz boyunca inceleyecek. İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hız sınırları ve tabelalarıyla ilgili kapsamlı teknik bir rapor hazırlayacak. Raporun tamamlanması ve tabela düzenlemelerinin ardından trafik teklifi, ekim ayında Meclis Genel Kurulu gündemine alınacak.