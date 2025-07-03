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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Son dakika: Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Milyonlar bekliyordu! Memur ve emeklilerin temmuz maaş zammı belli oldu

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından temmuz ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 16,67, emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 15,57 oranında zam yapılacak. Buna göre en düşük memur maaşı 50 bin 502 TL, en düşük emekli memur maaşı 22 bin 670 TL olacak. Öte yandan kıdem tazminatı tavanı da 53 bin 919 TL oldu

        Giriş: 03.07.2025 - 10:04 Güncelleme: 03.07.2025 - 13:56
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        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre haziranda enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 oldu

        TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından temmuz ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu.

        Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 16,67, emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 15,57 oranında zam yapılacak.

        Buna göre en düşük memur maaşı 50 bin 502 TL, en düşük emekli memur maaşı 22 bin 670 TL olacak.

        Haziran enflasyonu açıklandı
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        6 AYLIK FARK NE KADAR OLDU?

        TÜİK verilerine göre Ocak-Nisan 2025 dönemine ait enflasyon oranları; Ocak yüzde 5,03, Şubat yüzde 2,27, Mart yüzde 2,46 ve Nisan ayında yüzde 3, Mayıs'ta yüzde 1,53 ve Haziran'da yüzde 1,37 olmak üzere altı aylık enflasyon yüzde 16,67 olarak gerçekleşti.

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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu yüzde 1,37, yıllık enflasyonu da yüzde 35,05 olarak açıkladı. Ocak – haziran dönemi enflasyonu yüzde 16,67 olarak gerçekleşti.

        Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 16,67 oranında zam yapılacak.

        Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 15,57 oranında zamlanacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur maaşları ve emekli memur aylıkları zam oranı arasında temmuz ayında 1,1 puan fark olacak.

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22.670 TL

        Zamla birlikte en düşük memur maaşı 43.698 TL’den 50.502 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 19.616 TL’den 22.670 TL’ye çıkacak. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 24 bin 82 TL’den 27.832 TL’ye yükselecek.

        Sigorta girişi 2008 öncesi olan en düşük emekli işçi (SSK) aylığı 16.411 TL’den 19.147 TL’ye çıkacak.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI TBMM’DE ARTACAK

        En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin de hazırlık yapılıyor. TBMM gündeminde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili kanun teklifinin görüşmeleri sırasında verilecek önerge ile en düşük emekli aylığının artırılması bekleniyor.

        En düşük emekli aylığına yapılacak artışın 6 aylık enflasyon oranında olması öngörülüyor.

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        EMEKLİLER ARASINDA MAKAS AÇILDI

        Son iki yılda emekliler arasında maaş zammında fark açıldı. Geçen yıl ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37,57 oranında zam yapılacak iken, emekli memurların yüzde 49,25 oranındaki zam oranından yararlandırıldılar. Tüm emekliler yüzde 49,25 oranında eşitlendi.

        Geçen yıl temmuz ayında ise SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24,73 oranında zam yapılırken, emekli memur aylıklarına yapılan zam yüzde 19,31’de kaldı. Emekli memurların zam oranları işçi ve esnaf emeklisinden 5,42 puan daha düşük kaldı.

        Bu yılın ocak ayında ise emekli memur aylıklarına yapılan zam, emekli işçi ve esnaf aylıklarına yapılan zamdan 4,21 puan daha düşük oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 15,75 oranında zam yapılırken, emekli memur aylıklarına yapılan zam yüzde 11,54’te kaldı..

        Temmuz ayındaki fark ise 1,1 puan olarak gerçekleşti.

        Böylece geçen yılın temmuz ayından bu yana emekli memur aylıkları ile SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan zam arasında 10,73 puan fark oluştu.

        Başka bir ifadeyle SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları geçen yıl temmuz ayından beri enflasyon oranında artarken, emekli memur aylıklarındaki artış enflasyonun 10,73 puan altında kaldı.

        MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK?

        EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI NE OLACAK?

        EN DÜŞÜK İŞÇİ VE ESNAF EMEKLİ AYLIKLARI NE OLACAK?

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