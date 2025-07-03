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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bedelli askerlik ücretinin 280 bin 875 TL olması bekleniyor - İş-Yaşam Haberleri

        Bedelli askerlik ücretinin 280 bin 875 TL olması bekleniyor

        Memur maaşlarına gelen zam ile birlikte bedelli askerliğini 280 bin 875 TL olması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin resmi rakamı açıklayacak

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.07.2025 - 10:39 Güncelleme: 03.07.2025 - 13:57
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        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
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        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 15,57 zam alacak. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücretinin 243 bin 35 liradan 280 bin 875 TL'ye çıkması bekleniyor.

        Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı açıklayacak.

        Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kıdem tazminatı tavanı ise 53 bin 919'ye yükseldi.

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