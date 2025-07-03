Bedelli askerlik ücretinin 280 bin 875 TL olması bekleniyor - İş-Yaşam Haberleri

Bedelli askerlik ücretinin 280 bin 875 TL olması bekleniyor - İş-Yaşam Haberleri

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 15,57 zam alacak. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücretinin 243 bin 35 liradan 280 bin 875 TL'ye çıkması bekleniyor.

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Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı açıklayacak.

Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kıdem tazminatı tavanı ise 53 bin 919'ye yükseldi.