Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'den Evann Guessand'a rekor teklif hazırlığı!

EVANN GUESSAND KİMDİR?

Guessand, son yıllarda gösterdiği gelişimle dikkatleri üzerine çekiyor. 2018 yılında Nice U19 takımından Nice B’ye yükselen genç oyuncu, kısa sürede kulübün dikkatini çekerek 2020 yılında A takıma dahil edildi. Aynı yılın Eylül ayında, gelişimini sürdürmesi amacıyla İsviçre’nin Lausanne-Sport takımına kiralandı. Burada gösterdiği performansla öne çıkan Guessand, 2021 yılında Nice’e geri döndü.

2022-2023 sezonunda Ligue 1 ekiplerinden Nantes’a kiralanan oyuncu, burada geçirdiği sezonun ardından tekrar Nice’e döndü. Kulüp kariyerinde toplam 213 maça çıkan Guessand, 42 gol ve 23 asistlik performans sergiledi. Bu maçların 109’u Nice formasıyla gerçekleşti; bu süreçte 21 gol ve 15 asistlik katkı sağladı. Nantes formasıyla ise 44 maçta 5 gol ve 2 asistle oynadı.

Mart 2025 itibarıyla 25 milyon Euro ile kariyerinin en yüksek piyasa değerine ulaşan Evann Guessand, aynı zamanda Fildişi Sahili Milli Takımı formasını da giyiyor. Milli takımda şu ana kadar 8 maça çıkan forvet, 1 gol kaydetti.