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        Haberler Yaşam En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede

        'En iyi dana yemekleri' listesinde çökertme kebabı zirvede!

        Taste Atlas (Lezzet Atlası) okurlarının verdiği oylamadan yola çıkarak 'dünyanın en iyi dana yemekleri'ni sıraladı. Listenin zirvesinde incecik patates kızartması, yoğurt ve dana etiyle hazırlanan çökertme kebası yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 11:03 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:06
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        • 1

          Geleneksel tarifler ile otantik restoranların öne çıkarılması için içerik üreten Taste Atlas (Lezzet Atlası), kullanıcılarının oylarından yola çıkarak bu sefer de 'dünyanın en iyi dana yemekleri'ni paylaştı.

          Okurların verdiği oylamayla belirlenen en iyi dana yemekleri listesinde sevilen lezzet çökertme kebabı zirvede yer aldı.

        • 2

          Taste Atlas, yemeği tanıtırken şu cümleleri kullandı:

          "Çökertme kebabı, Bodrum yöresine özgü geleneksel bir kebap çeşididir. Bu yemek, marine edilmiş dana etinin ince şeritler halinde kesilip kızartılmış patatesler, domates sosu ve yoğurt eşliğinde servis edilmesiyle hazırlanır. Marine sosu genellikle süt, zeytinyağı, kimyon, tuz ve kırmızı toz biberle yapılır. Yemekle birlikte sunulan yoğurt ise sarımsak ve tuzla zenginleştirilir.

          Et kızartıldıktan sonra kızarmış patateslerin ve yoğurt sosunun üzerine konulur. Ardından domates sosu etin üzerine dökülür. Bazı kişiler yemeği kekik dallarıyla ya da sote edilmiş biber ve domatesle süsleyerek servis edebilir."

        • 3

          Listenin ikinci sırasında Avusturya mutfağının en bilinen yemeklerinden biri olan Viyana şinitzeli bulunuyor.

        • 4

          İtalya kökenli Piccata al limone listenin üçüncü sırasında. Lezzet Atlası'na göre bu lezzetin farklı tarifleri bulunsa da, genellikle dana incik dilimleri, tereyağı, limon suyu, un, maydanoz ve tuzla hazırlanıyor.

        • 5

          Dördüncü sırada yine İtalyan bir lezzet olan Ossobuco alla Milanese kendine yer buldu.

          Listenin devamı şu şekilde...

        • 6

          5- Cachopo, İspanya

        • 7

          6- Cotoletta alla Milanese, İtalya

        • 8

          7- Sofrito, Yunanistan

        • 9

          8- Frankfurt şinitzeli, Almanya

        • 10

          9- Saltimbocca alla Romana, İtalya

        • 11

          10- Zürcher Geschnetzeltes, İsviçre

          *Görseller Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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