Taste Atlas, yemeği tanıtırken şu cümleleri kullandı:

"Çökertme kebabı, Bodrum yöresine özgü geleneksel bir kebap çeşididir. Bu yemek, marine edilmiş dana etinin ince şeritler halinde kesilip kızartılmış patatesler, domates sosu ve yoğurt eşliğinde servis edilmesiyle hazırlanır. Marine sosu genellikle süt, zeytinyağı, kimyon, tuz ve kırmızı toz biberle yapılır. Yemekle birlikte sunulan yoğurt ise sarımsak ve tuzla zenginleştirilir.

Et kızartıldıktan sonra kızarmış patateslerin ve yoğurt sosunun üzerine konulur. Ardından domates sosu etin üzerine dökülür. Bazı kişiler yemeği kekik dallarıyla ya da sote edilmiş biber ve domatesle süsleyerek servis edebilir."