Futbol dünyası yasta: Kulüplerden Diogo Jota paylaşımları!
Liverpool'un yıldız futbolcusu Diogo Jota ve profesyonel futbolcu kardeşi Andre'nin trafik kazası sonrası çıkan yangında hayatını kaybetmesi futbol dünyasını yasa boğdu. Acı haberin ardından futbol dünyasından art arda paylaşımlar geldi
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un yıldız futbolcusu Diogo Jota (28), geçirdiği trafik kazası sonrası araçta çıkan yangında 26 yaşındaki kardeşi Andre ile birlikte hayatını kaybetti.
Jota'nın vefatı spor camiasında derin bir üzüntüyle karşılanırken, kulüplerden art arda paylaşımlar geldi.
LIVERPOOL: JOTA'NIN TRAJİK ÖLÜMÜYLE SARSILDIK
"Kulübümüze, 28 yaşındaki futbolcunun İspanya'da geçirdiği trafik kazasının ardından kardeşi Andre ile birlikte vefat ettiği bilgisi verildi. Liverpool FC şu anda başka bir yorum yapmayacak ve Diogo ve Andre'nin ailesi, arkadaşları, takım arkadaşları ve kulüp personelinin bu akıl almaz kayıpla başa çıkmaya çalışırken mahremiyetlerine saygı gösterilmesini talep edecektir. Onlara tam desteğimizi sunmaya devam edeceğiz."
PORTEKİZ FUTBOL FEDERASYONU: TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN KAYIP
"Portekiz Futbol Federasyonu ve tüm Portekiz futbolu, Diogo Jota ve kardeşi André Silva'nın bu sabah İspanya'da ölümüyle sarsıldı.
A Milli Takım formasını 50'ye yakın kez giyen Diogo Jota, fantastik bir oyuncudan çok daha fazlası, takım arkadaşları ve rakipleri tarafından saygı duyulan, neşesi bulaşıcı, camiada referans gösterilen sıra dışı bir insandı.
Kendi adıma ve Portekiz Futbol Federasyonu adına, Diogo ve André Silva'nın ailelerine ve arkadaşlarına, ayrıca oyuncuların sırasıyla forma giydiği kulüpler olan Liverpool FC ve FC Penafiel'e en derin taziyelerimi iletiyorum.
Portekiz Futbol Federasyonu, Milli Takımımızın Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İspanya ile oynayacağı maç öncesinde UEFA'dan bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını talep etti.
İki şampiyonu kaybettik. Diogo ve André Silva'nın ölümü Portekiz futbolu için telafisi mümkün olmayan kayıplar anlamına geliyor ve her gün onların mirasını onurlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."
PORTO: DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUZ
"Porto Futbol Kulübü yas tutuyor.
Diogo Jota'nın ve aynı zamanda gençlik kategorilerinde sporcumuz olan kardeşi André Silva'nın ailesine ve arkadaşlarına en içten taziyelerimizi şok ve derin bir üzüntüyle iletiyoruz.
Nur içinde yatsın."
FENERBAHÇE: VEFAT HABERİNİ DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE DUYDUK
"Diogo Jota'nın vefatını derin bir üzüntüyle duyduk.
Bu inanılmaz zor zamanlarda düşüncelerimiz ailesi, sevdikleri, takım arkadaşları ve Liverpool'daki herkesle birlikte.
Nur içinde yatsın."
UEFA: AVRUPA FUTBOL CAMİASI ADINA BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ
"Avrupa futbol camiası adına, Portekizli milli futbolcu ve Liverpool FC forveti Diogo Jota'nın ve kardeşi André Silva'nın trajik vefatını öğrenmekten büyük üzüntü duyuyoruz.
Düşüncelerimiz aileleriyle, arkadaşlarıyla, takım arkadaşlarıyla ve bu yürek parçalayıcı kayıptan etkilenen herkesle birlikte."
GALATASARAY: JOTA'NIN TRAJİK VEFATINDAN BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUK:
"Diogo Jota'nın trajik vefatını duymaktan büyük üzüntü duyduk.
Galatasaray SK'daki herkes ailesine, arkadaşlarına ve Liverpool kulübüne başsağlığı diliyor."
PREMIER LİG: FUTBOL SONSUZA KADAR ÖZLENECEK BİR ŞAMPİYONU KAYBETTİ
"Premier Lig'deki herkes Diogo Jota ve kardeşi Andre'nin trajik vefatını öğrenince şok oldu ve yıkıldı. Bu yürek parçalayıcı zamanda en içten taziyelerimizi Diogo'nun ailesine, arkadaşlarına, Liverpool FC'ye ve tüm destekçilerine iletiyoruz. Futbol, sonsuza dek özlenecek bir şampiyonu kaybetti. Kulüpteki arkadaşlarımızı ve meslektaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz."
TRABZONSPOR: KALBİMİZ JOTA'NIN VEFATINDAN DOLAYI YAS TUTAN HERKESLE
"Kalplerimiz Liverpoolve Diogo Jota'nın kaybından dolayı yas tutan herkesle birlikte."
BEŞİKTAŞ: BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK
"Futbol camiasının saygın isimlerinden Diogo Jota'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Ailesine, sevenlerine ve Liverpool'a en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.
Nur içinde yatsın."