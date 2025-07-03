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        Haberler Gündem Güncel Cinayet şüphesinde flaş görüntü! Babalarının kanının bulaştığı eşyaları attılar! | Son dakika haberleri

        Cinayet şüphesinde flaş görüntü! Babalarının kanının bulaştığı eşyaları attılar!

        İstanbul Eyüpsultan'da tartıştıkları babalarını bıçakladıkları iddia edilen anne ve iki oğlu polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette suçlamaları kabul etmeyen ve olayın kaza olduğunu söyleyen şüphelilerin, olaydan sonra evdeki kanlı eşyaları dışarı çıkardıklarını gösteren güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken anne F.K. "Kazayla oldu. O beni öldürecekti. Kazayla oldu." dedi

        Giriş: 03.07.2025 - 14:41 Güncelleme: 03.07.2025 - 14:41
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        Babalarının kanının bulaştığı eşyaları attılar!
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        Eyüpsultan'da 30 Haziran 2025 tarihinde saat 21.40 sıralarında meydana gelen olayda 112 Acil servisi arayan bir kişi, evde bir kaza olduğunu ve babalarının bıçağın üzerine düşerek yaralandığını söyleyerek yardım istedi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Recep Kütükçü'nün (54) sağ diz kısmında 1 adet derin kesi şeklinde yaralandığını ve kan kaybından hayatını kaybettiğini belirledi.

        BIÇAK KENDİ BACAĞINA SAPLANDI DEDİLER

        Cinayet Büro Amirliği tarafından olayın şüpheli görülmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Evde bulunan anne F.K., oğulları M.K.(32) ve Y.R.K.(22) gözaltına alındı. Şüpheliler evde sürekli tartıştıkları babalarının olay günü bıçakla kendilerine saldırdığını, bu sırada düşerek bıçağın kendi bacağına saplandığını söyledi.

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        "SİZİ ÖLDÜRECEĞİM"

        Poliste ifade veren anne F.K. eşinin daha önceden alkollü bir halde kendilerini yaraladığını söyleyerek “Eşim mutfakta alkol alıyordu. Aramızda tartışma çıktı. Bir anda bıçak çekerek bize doğru saldırdı. Sizi öldüreceğim diye tehditler savuruyordu. Oğullarım araya girmeye çalışırken yere düştü. Bıçak bacağına saplandı.” dedi. Gözaltındaki F.K.’nın oğullarının da benzer ifadeler verdikleri öğrenildi.

        KANLI EŞYALAR ÇÖPE ATILDI

        Olayla ilgili yapılan çalışmalarda polis ifadelerle çelişen bazı güvenlik kamera görüntüleri buldu. Görüntülerde olayın ardından şüphelilerin evdeki bazı eşyaları taşıyarak çöpe attıkları görüldü. Çöp konteynerinde yapılan aramada 1 tane kanlı şort, 1 tane kanlı bez, 1 tane kanlı sandalye bulundu. Ayrıca evde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen iki adet bıçağa incelenmek üzere el konuldu. Öte yandan daire girişinin olaydan sonra temizlendiği tespit edildi.

        Poliste işlemleri tamamlanan anne ve iki oğlu ile onlara yardım ettiği iddia edilen bir kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen anne F.K. “Kazayla oldu. O beni öldürecekti. Kurtulmak için mücadele ettim. Ne olduysa kazayla oldu.” dedi.

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