Galatasaray'da Alvaro Morata kararı!
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da, Alvaro Morata'ya İtalya'dan talipler bulunuyordu. Sarı-kırmızılılar İspanyol golcünün geleceğiyle ilgili kararını verdi.
- 1
Önümüzdeki sezon üst üste 4. kez şampiyon olmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.
- 2
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılar, Leroy Sane'yi kadrosuna katmış ve Kerem Demirbay'la da yollarını ayırmıştı.
- 3
Devre arasında G.Saray'a kiralık olarak gelen Alvaro Morata'nın Cimbom'daki durumu merak edilirken, İspanyol basınından bir iddia ortaya atıldı.
-
- 4
G.SARAY'DAN MORATA KARARI!
İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Galatasaray, Como'nun talip olduğu Alvaro Morata'nın ayrılığına izin vermeyecek.
- 5
Sarı-kırmızılıların Victor Osimhen'i transfer etse bile, İspanyol santrforu takımda tutmak istediği ifade edildi.
- 6
Bunun en büyük sebebinin ise Mauro Icardi'nin sakatlıktan nasıl döneceğinin belirsizliğinin koruması olduğu aktarıldı.
-
- 7
MORATA İLK 11 İSTİYOR
Öte yandan İspanyol santrforun sürekli olarak ilk 11'de oynamak istediği belirtildi.
- 8
Ayrıca şampiyonluk kutlamalarında Icardi ve Morata'nın sorun yaşadığı da haberin detaylarında yer aldı.
- 9
Devre arasında 6 milyon Euro'ya kiralanan Morata, 16 maçta 7 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 852 dakika sahada kaldı.
-
- 10