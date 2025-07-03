O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
Sakarya'nın Erenler ilçesindeki bir oto tamircide E.C., anlaşmazlık yaşadığı kişiler tarafından feci biçimde dövüldü. Şüphelilerin E.C.'ye tekme ve yumruk atıp levyeyle vurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelileri arıyor
Sakarya'da olay, dün saat 05.00 sıralarında Erenler ilçesi Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamircide meydana geldi.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
DHA'daki habere göre aralarında daha önce anlaşmazlık bulunan iki taraf arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.
TEKME, TOKAT, LEVYE İLE DARP
E.C., 2 kişinin saldırısına uğradı. E.C., önce tekme ve yumruklarla ardından da levye ile dövüldü.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Bir süre sonra E.C. kaçarken, olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
E.C.'nin şikayeti sonrası polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.