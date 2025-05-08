Sivas'ta boğazları kesilerek öldürülen 2 kardeşin cinayet zanlısı yakalandı

Sivas'ta evlerinde elleri plastik kelepçeyle bağlanıp, boğazları kesilerek öldürülen Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16) kardeşlerin Ankara'da yakalanan cinayet şüphelisi Hüseyin S. (34), Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanmak üzere kente getirildi.

Şüpheli Hüseyin S (34), Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmeden önce Sivas Numune Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Melisa Şimşek (16)

Şüphelinin cinayetle ilgili gazetecilerin sorularına cevap vermediği görüldü.

Umutcan Şimşek (22)

Ankara'da yaşadığı öğrenilen şüpheli Hüseyin S'nin Sivas'a gelerek olayı gerçekleştirdikten sonra tekrar Ankara'ya döndüğü belirlendi.

DHA'nın haberine göre; cinayet şüphelisi Hüseyin S, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen koordineli çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliyi bulmak için yaklaşık 25 saatlik kamera görüntüsü izlendiği, olayda kullandığı değerlendirilen bir pala ve bıçağın farklı noktalarda bulunduğu öğrenildi.

Eve maskeli gelen Hüseyin S.'nin kıyafetlerini de değiştirerek farklı noktala bıraktığı tespit edildi.

Şüphelinin şu ana kadar cinayetle ilgili herhangi bir ifade vermediği öğrenildi.

Parmağında bıçak kesiği olduğu görülen Sönmez, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ÇOCUKLARIN 5 YILDIR KAYIP OLAN BABASI İLE EN SON GÖRÜŞEN KİŞİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Katledilen Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin 5 yıldır kayıp olan babası Uğur Şimşek ile Hüseyin S'nin arkadaş olduğu, kayıp olduğu tarihte ise kendisine 500 bin liralık sahte senet imzalatıldığı ortaya çıktı.

Şüpheli Hüseyin S'nin, öldürülen çocukların kayıp babası Uğur Şimşek ile Ankara'da en son görüşen kişi olduğu, aralarında borç-alacak meselesi bulunduğu da tespit edildi. Uğur Şimşek'in kaybolduktan sonra ailesinin katıldıkları televizyon programında Hüseyin S'den bahsettikleri, telefon ile katılan Hüseyin S'nin de Uğur Şimşek'e 500 bin lira para verdiğini söylediği ortaya çıktı.

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