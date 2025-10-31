Sivas nerede? Sivas hangi bölgede, komşu illeri neler?

Anadolu’daki Türk hâkimiyeti döneminde Sivas, siyasi ve kültürel açıdan büyük bir gelişme göstermiştir. Şehir, Selçuklu döneminde bir idari merkez haline gelmiş, bu dönemde yapılan medreseler ve kervansaraylar sayesinde ilim ve ticaret merkezi olmuştur. Anadolu’nun farklı bölgelerinden gelen kervanlar, Sivas üzerinden batıya geçmiştir. Osmanlı döneminde idari düzenlemelerle sancak merkezi hâline getirilen şehir, üretim ve ticarette canlılığını sürdürmüştür.

Cumhuriyet döneminde Sivas, Türkiye’nin kuruluş sürecinde tarihi bir rol oynamıştır. 1919 yılında toplanan Sivas Kongresi, milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olmuştur. Bu olay, şehri Türkiye Cumhuriyeti tarihinin simge şehirlerinden biri haline getirmiştir. Bugün Sivas, tarihi yapıları, köklü eğitim geleneği ve kültürel mirasıyla hem geçmişi hem geleceği bir arada yaşatan Anadolu şehirlerinden biridir.

REKLAM advertisement1

REKLAM

Sivas, Cumhuriyet’in ilanından sonraki yıllarda gelişimini sürdüren bir şehir olmuştur. Demiryolu bağlantısının kurulması, sanayi tesislerinin açılması ve üniversitenin faaliyete geçmesiyle şehir hem ekonomik hem kültürel bakımdan büyümüştür. 20. yüzyılın ikinci yarısında sanayi, tarım ve eğitim alanlarında atılan adımlar, Sivas’ı İç Anadolu’nun önemli merkezlerinden biri haline getirmiştir. Şehrin tarihi dokusu korunmuş, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası gibi yapılar UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınarak uluslararası tanınırlık kazanmıştır. Günümüzde Sivas, tarihî zenginliği, kültürel mirası ve Anadolu’nun kalbinde yer alan stratejik konumuyla geçmişin izlerini taşıyan canlı bir şehir kimliği taşımaktadır.

SİVAS NEREDE? Sivas, Yukarı Kızılırmak havzasında konumlanmıştır. Geniş yüzölçümüyle Türkiye’nin en büyük illerinden biri olan Sivas, doğu ile batıyı birbirine bağlayan bir geçiş noktası olmuştur. Karasal iklimin etkisi altındadır; kışlar uzun ve sert, yazlar ise sıcak ve kurak geçer. Sivas mutfağı, Anadolu’nun köklü yemek geleneklerini yansıtan zengin bir lezzet kültürüne sahiptir. Et ve tahıl ağırlıklı yemekler öne çıkar. Sivas köftesi, sade malzemelerle yapılan ama lezzetiyle fark yaratan bir yemektir. Bunun yanı sıra hingel (Sivas mantısı), madımak yemeği, kesme aşı, divriği pilavı ve peksimet çorbası yöreye özgü lezzetler arasındadır. Ayrıca peskütan çorbası ve katmer de sofralarda sıkça yer alır. Sivas mutfağı, sert iklim koşullarına uygun olarak besleyici ve doyurucu yemekleriyle öne çıkar; bu özelliğiyle hem geleneksel Türk mutfağının hem de Orta Anadolu’nun karakteristik tatlarını bir arada sunar. REKLAM SİVAS HANGİ BÖLGEDE? Sivas, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi sınırları içinde yer alır ve bölgenin doğu kesiminde, geniş bir platoda konumlanmıştır. Coğrafi olarak İç Anadolu’nun yüksek platoları ile Doğu Anadolu’nun dağlık alanları arasında bir aktarım bölgesi oluşturur. Bu nedenle hem karasal iklim hem de doğuya özgü sert hava koşulları görülür. Kışlar uzun, soğuk ve kar yağışlı; yazlar ise kısa, sıcak ve kuraktır. Yüksek rakımı sayesinde gece ve gündüz sıcaklık farkı belirgindir.

İç Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin tahıl üretim merkezidir ve Sivas da bu yapının en güçlü temsilcilerindendir. Verimli ovaları, özellikle Kızılırmak ve Zara havzaları, tarımsal üretime elverişlidir. Buğday, arpa, nohut ve mercimek yetiştiriciliği yaygındır. Hayvancılık, özellikle küçükbaş yetiştiriciliği, bölge ekonomisinde önemli yer tutar. Ayrıca Sivas, Anadolu’yu doğudan batıya bağlayan ticaret yolları üzerinde yer aldığı için hem ekonomik hem kültürel açıdan gelişmiştir. Bugün de coğrafi konumu sayesinde İç Anadolu ile Doğu Anadolu arasında bir köprü görevi görmektedir. REKLAM SİVAS KOMŞU İLLERİ Şehrin doğusunda Erzincan, batısında Yozgat, kuzeyinde Tokat, güneyinde Kayseri ve Malatya yer alır. Bu konum, Sivas’ı Anadolu’nun içinden doğuya uzanan yolların kesişme noktasına taşımıştır. Tarih boyunca bu illerle hem ticari hem kültürel ilişkiler kurulmuş, bu etkileşim Sivas’ın ekonomik ve sosyal yapısını şekillendirmiştir. Doğusunda bulunan Erzincan, Doğu Anadolu’nun dağlık ve sert iklimli yapısını taşır. İki şehir arasında uzanan yüksek geçitler, hem doğal hem kültürel bir sınır oluşturur. Erzincan’ın tarım ve hayvancılıkla öne çıkan ekonomisi, Sivas’ın üretim ve ticaret faaliyetleriyle bütünleşmiştir. Bu iki şehir arasında tahıl ve hayvansal ürün ticareti canlı kalmıştır.

Batısında yer alan Yozgat, İç Anadolu’nun tipik bozkır iklimine sahiptir. Sivas ile Yozgat arasında kültürel benzerlikler dikkat çeker; geleneksel yemekler, halk müziği ve el sanatlarında ortak yönler bulunur. Her iki il de Anadolu’nun geleneksel tarım kültürünü sürdürür. Kuzeyinde Tokat yer alır. Tokat’ın yeşil vadileri, Sivas’ın sert iklimine doğal bir geçiş alanı oluşturur. Tokat’ın bağcılık ve meyve üretimi, Sivas’ın tahıl ve hayvancılığa dayalı ekonomisini tamamlayıcı niteliktedir. İki şehir arasında tarım ürünleri ve zanaat ticareti yoğun şekilde yapılmıştır. Güneyinde Kayseri ve Malatya bulunur. Kayseri, sanayi ve ticaret faaliyetleriyle Sivas’a ekonomik güç katar. Her iki şehir, Anadolu’nun merkezinden geçen kara yolları sayesinde birbirine sıkı şekilde bağlıdır. Malatya ise daha sıcak iklimi ve meyve üretimiyle öne çıkar; bu yönüyle Sivas’a tarımsal çeşitlilik kazandırır. Sivas’ın bu komşu illerle olan konumu, şehri Anadolu’nun tam merkezinde yer alan bir kavşak noktası haline getirmiştir. Doğudan batıya, kuzeyden güneye uzanan bu coğrafi bağlar sayesinde Sivas, ticaretin, kültürün ve ulaşımın canlı merkezlerinden biri olmuştur.