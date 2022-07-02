Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Sivas Katliamı 29. yılında: Madımak-Sivas Katliamı nedir, ne zaman oldu, kim yaptı ve ölenler kimler?

Sivas Katliamı 29. yılında: Madımak Olayı nedir, ne zaman oldu ve kimler hayatını kaybetti?

Madımak Olayı ya da Sivas Katliamı olarak bilinen olay, acısı halen dinmeyen ve 1990'lı yılların en acı hadiselerinden birisidir. Sivas Katliamı, Sivas'ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli'nin bir grup tarafından yakılması ve çoğunluğu Alevi 33 yazar, ozan, düşünür ile 2 otel çalışanının yanarak ya da dumandan boğularak hayatlarını kaybetmeleri ile sonuçlanan olayı ifade eder. Sivas Katliamı 29. yılında da unutulmazken anma programları ile ölenler de unutulmuyor.

02.07.2022 - 10:43 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2 Temmuz 1993... Sivas Katliamı ya da Madımak Olayı olarak da bilinen hadise, 1990'lı yılların en acı olaylarından birisi olarak değerlendirilirken acısı da halen dinmiyor. Her yıl 2 Temmuz tarihinde Sivas Katliamı'nda ölenler için anma programları yapılıyor. Bu yıl Sivas Katliamı'nın 29. yılı olurken ülke genelinde birçok nokta da anma programları düzenleniyor. Peki, Madımak-Sivas Katliamı'nda neler oldu? Sivas Katliamı'nda kimler öldü? Yarası, hafızalarda ve kalplerde ilk günkü kadar taze olan Madımak-Sivas Katliamını 29. yıl dönümünde sizler için derledik.

  • SİVAS OLAYLARI NEDİR?

    Pir Sultan Abdal Şenlikleri kapsamında, aralarında Aziz Nesin'in de bulunduğu pek çok sanatçı ve fikir insanı dönemin Sivas valisi Ahmet Karabilgin'in özel davetlisi olarak bu kente geldi. Kültür Merkezi içindeki karşıt grupla çıkan taşlı sopalı çatışma, polis tarafından fazla büyümeden, zor kullanılarak önlendi. Olaylar daha sonra Madımak Oteli'ne taşındı.

  • MADIMAK KATLİAMI'NDA NELER YAŞANDI?

    2 Temmuz 1993... Binlerce kişiden oluşan karşıt grup, Kültür Merkezi’nden yeniden Hükümet Meydanı’na geldi. Hükümet Konağı’nı taşlamaya ve slogan atmaya başlayan grup ardından Madımak Oteli civarına ulaşarak, slogan atmaya devam etti. Grup önce Madımak Oteli önündeki araçları ateşe verdi ve oteli taşladı. Madımak Oteli tutuşturulan perdeler ve alt katta bulunan eşyalarla birlikte yakıldı. Otele sığınmış olan kişilerden, aralarında Asım Bezirci , Nesimi Çimen ,Muhlis Akarsu, Metin Altıok ve Hasret Gültekin'in de bulunduğu 35 kişi yanarak veya dumandan boğularak yaşamını yitirdi. Aralarında Aziz Nesin'in de bulunduğu 51 kişi de olaylardan kendi olanaklarıyla, ağır yaralarla kurtuldu. İtfaiye merdiveniyle kurtarılmaya çalışılan Aziz Nesin, merdivendeki görevli tarafından darp edilip, merdivenden itfaiye aracı etrafında toplanan karşıt görüşlü kalabalığa doğru itildi. Başından yaralanan Aziz Nesin'i linç girişiminden araya giren polisler kurtardı. Yaralılar, polis arabalarıyla Tıp Fakültesi Hastanesi`ne götürüldü.

    Olaylar sonucunda 33 konuk, 2 otel görevlisi ve 2 gösterici yaşamını yitirdi. Akşam saatlerinde valilikçe ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte, güvenlik güçleri şehirde tam bir hakimiyet sağlayabildi.

  • SİVAS KATLİAMI'NDA HAYATINI KAYBEDENLER

    Muhlis Akarsu - 45 yaşında, sanatçı

    Muhibe Akarsu - 45 yaşında, Muhlis Akarsu'nun eşi

    Gülender Akça - 25 yaşında

    Metin Altıok - 53 yaşında, şair, yazar, felsefeci

    Mehmet Atay - 25 yaşında, gazeteci, fotoğraf sanatçısı

    Sehergül Ateş - 30 yaşında

    Behçet Sefa Aysan - 44 yaşında, şair

    Erdal Ayrancı - 35 yaşında

    Asım Bezirci - 66 yaşında, araştırmacı, yazar

    Belkıs Çakır - 18 yaşında

    Serpil Canik - 19 yaşında

    Muammer Çiçek - 26 yaşında, aktör

    Nesimi Çimen - 62 yaşında, şair, sanatçı

    Carina Cuanna Thuijs - 23 yaşında, Hollandalı gazeteci

    Serkan Doğan - 19 yaşında

    Hasret Gültekin - 22 yaşında şair, sanatçı

    Murat Gündüz - 22 yaşında

    Gülsüm Karababa - 22 yaşında

    Uğur Kaynar - 37 yaşında, şair

    Emin Buğdaycı - 18 yaşında, şair.

    Asaf Koçak - 35 yaşında, karikatürist

    Koray Kaya - 12 yaşında

    Menekşe Kaya - 15 yaşında

    Handan Metin - 20 yaşında

    Sait Metin - 23 yaşında

    Huriye Özkan - 22 yaşında

     

  • Yeşim Özkan - 20 yaşında

    Ahmet Özyurt - 21 yaşında

    Nurcan Şahin - 18 yaşında

    Özlem Şahin - 17 yaşında

    Asuman Sivri - 16 yaşında

    Yasemin Sivri - 19 yaşında

    Edibe Sulari - 40 yaşında, sanatçı

    İnci Türk - 22 yaşında

    Cengizhan Demir - 28 yaşında

    Ahmet Öztürk - 21 yaşında - Otel çalışanı

    Kenan Yılmaz - 21 yaşında - Otel çalışanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.