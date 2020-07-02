Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kovid-19 vakalarında artış

AA

Kaymakam Hidayet Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, haziranın son haftası ile temmuzun ilk gününde ilçe merkezi ve köylerden 27 kişinin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını belirtti.

Mart ve nisan aylarında ilçe merkezi ve köylerde 15 vaka tespit edildiğine, mayısta ise vaka olmadığına dikkati çeken Sarı, şunları kaydetti:

"Bazı tedbirlerin bırakılması sonucu haziran ayının son haftasında 19, 1 Temmuz 2020 itibarıyla ise 8 vakamız tespit edilmiş olup, toplam vaka sayımız 27'dir. İnşallah tedbirler sayesinde bunun da üstesinden geleceğiz. Vatandaşlarımızın tedbiri ve sosyal mesafeyi elden bırakmamasını, sokağa maskesiz kesinlikle çıkılmamasını istiyoruz. Özellikle bugünlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamız çok büyük önem arz etmektedir. İlçemizdeki son bir haftadaki vaka sayısı, sürecin başından bu yana olan vaka sayısını aşmıştır."

Sarı, özellikle taziyeler gibi toplu ortamlarda ve kalabalık alanlarda kurallara uyulmaya ekstra özen gösterilmesi gerektiğini de ifade etti.