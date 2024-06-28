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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas haberleri: Timur Ali 4 yaşındaydı... Bir babanın en büyük acısı! | Son dakika haberleri

        Timur Ali 4 yaşındaydı... Bir babanın en büyük acısı!

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, 34 yaşındaki babası Ozan Çakmak'ın kullandığı traktörün altında kalan 4 yaşındaki Timur Ali Çakmak, hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi, hastane morguna konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 10:51 Güncelleme: 28.06.2024 - 10:51
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        Timur Ali 4 yaşındaydı... Bir babanın en büyük acısı!
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        Sivas'ta yürekleri kavuran olay, dün akşam saatlerinde, Koyulhisar ilçesine bağlı Gökdere köyünde meydana geldi. Köyde evinin önünde traktörü ile saman çeken Ozan Çakmak (34), oğlu Timur Ali Çakmak’a (4) çarptı.

        KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

        DHA'da yer alan habere göre kazayı gören baba, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Timur Ali Çakmak, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

        Çakmak’ın cenazesi, hastane morguna konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Timur Ali Çakmak'ın cenazesinin köyde toprağa verileceği öğrenildi.

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