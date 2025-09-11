Sivas'ta olay, İmranlı ilçesinde Eskidere ve Bulgurluk köylerinin yakınlarında meydana geldi. Evinden 9 Eylül'de çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Ali Rıza Kılıç'ın (77) yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

REKLAM advertisement1

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

DHA'daki habere göre Kılıç'ı bulmak için arama çalışması başlatıldı. Aramalarda, bugün, köy yakınlarındaki uçurumda ceset bulunduğu belirlendi ve cansız bedenin Ali Rıza Kılıç'a ait olduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kılıç'ın cesedi, incelemelerin ardından İmranlı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.