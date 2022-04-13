Hapisten çıktıktan toplam 33 sayı yayımlanacak ve birçok sayısı siyasi irade tarafından toplattırılacak olan 'Serdengeçti' dergisini yayımladı. Dergideki yazılarından dolayı okuyucuları onu 'Serdengeçti' olarak andı ve bu nedenle kendisi de 'Serdengeçti' soyadını aldı.