Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu evleniyor
Sitare Akbaş, bir süredir aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu olan Cengiz Orhonlu ile bugün evleniyor
Giriş: 03.08.2025 - 16:03 Güncelleme: 03.08.2025 - 16:11
Kısa bir süre önce nişanlandıklarını duyuran Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu, dünyaevine giriyor.
Cengiz Orhonlu, nikâh öncesi Sitare Akbaş'ı bando takımı eşliğinde evinden almaya gitti.
Karşılıklı dans eden çiftin mutlu günlerine ait görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı.
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