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        Haberler Magazin Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu evleniyor - Magazin haberleri

        Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu evleniyor

        Sitare Akbaş, bir süredir aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu olan Cengiz Orhonlu ile bugün evleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 16:03 Güncelleme: 03.08.2025 - 16:11
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        Evleniyorlar
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        Kısa bir süre önce nişanlandıklarını duyuran Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu, dünyaevine giriyor.

        Cengiz Orhonlu, nikâh öncesi Sitare Akbaş'ı bando takımı eşliğinde evinden almaya gitti.

        Karşılıklı dans eden çiftin mutlu günlerine ait görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı.

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        #Sitare Akbaş
        #cengiz orhonlu

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