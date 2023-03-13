DEPREM RİSK HARİTASI YAYINLANDI!
“İstanbul İli Tuzla İlçesi Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı”, Tuzla ilçesine ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının risk analizlerini sunmak amacıyla “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” verileri kullanılarak, 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından (DEZİM) hazırlanmıştır.
ŞİŞLİ RİSK RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ