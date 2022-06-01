Şişli'de yumruk yumruğa yol verme kavgası!

Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde dün akşam saatlerine meydana geldi. Aynı yönde giden iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı.

Araçlarından inen sürücüler kavga etmeye başladı. Birbirlerine yumruk atmaya ve vurmaya çalışan iki sürücü araya giren diğer sürücülerin tarafından sakinleştirildi.

İki sürücü otomobillerine binerek olay yerinden ayrıldı. Trafikte yaşanan kavga güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.