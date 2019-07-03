03 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
DHA'nın haberine göre, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Baha Haci Hasan ve Marey El Esat getirildi. Amerikan Başkonsolosluğu'ndan bir temsilci de duruşmayı izledi.
"BEN SADECE AĞZINI KAPATTIM"
Suriyeli iki sanık savunmalarını tercüman aracılığıyla yaptı. Sanık Baha Haci Hasan, "Ben öldürmedim. Diğer sanık öldürdü. Evin içinde bana ait DNA bulunması doğrudur. Maktulün evinde üç gün kaldım. beni severdi. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Hakimin poliste farklı ifade verdiği yönündeki sorusu üzerine Baha Haci Hasan, "Beni hapse atmasınlar diye olayı birlikte planladığımızı ve çok pişman olduğumuzu söyledim. Ben sadece ağzını kapattım. Öldükten sonra banyoya götürdük. Evden laptop, müzik seti ve telefonu aldık" diye cevap verdi.
"BIÇAKLADIM, PİŞMANIM"
Sanık Marey El Esat ise, "Evsizdim. Diğer sanıkla tanıştım. Bana 'gel, benimle kal' deyip temiz kıyafetler verdi. Evinde duş aldım. Daha sonra Amerikalı Loren'in evine gittik. Beni sanık tanıştırdı. Maktul bana bardakta bir şey getirdi. İçtim, şuurum karıştı. Daha sonra bir tane daha getirdi. Bana bir şeyler teklif etti. Ben de kendisine vurarak tepki gösterdim. Daha sonra bıçakladım" diye konuştu. Sanık Esat, "Her ne kadar önceki ifademde maktulün karın bölgesinden kan aktığını söylemişsem de bunu baskı altında söyledim. Maktul öldükten sonra beyaz spor ayakkabılarım vardı. Bu ayakkabılarımı çıkararak maktule ait siyah renkli ayakkabıları giyerek çıktım." diye konuştu. Senseman'ı öldürdüğü sırada diğer sanık Baha Hacı'nın balkonda kulaklıkla müzik dinlediğini iddia eden sanık Esat, "Olayı gördü. Sonra birlikte banyoya götürdük. Evden ben bir şey almadım. Pişmanım. Tahliyemi talep etmiyorum" şeklinde konuştu.
Duruşmada, maktulün arkadaşı Muammer Kaya da tanık olarak dinlendi. Kaya, polisin kendisini araması üzerine olaydan haberdar olduğunu, sanıkları tanımadığını, arkadaşı Loren'in öğretmenlik ve tercümanlık yaptığını, çok cana yakın bir insan olduğunu, büyük bir ihtimalle sanıkları yardım etmek amacıyla yanına aldığını söyledi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.
İDDİANAME
İddianameye göre, olay tarihi 26 Ağustos 2018'de sanıklar Baha Haci Hasan ve Maret El Esat'ın, uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan daha önce Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda öğretmenlik de yapmış olan maktul Loren Irville Senseman'ı evinde öldürdükleri anlatılıyor. Maktulün cesedinin banyoda ve çürümeye başlamışken bulunduğu, evin çeşitli yerlerinde sanıkların DNA izlerinin tespit edildiği belirtiliyor. Her iki sanığın, "Tasarlayarak öldürme", "Silahla, birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisleri ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
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