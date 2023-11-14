Şişli'de 4 katlı binanın çatısında yangın paniği

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Şişli'de 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, binada hasar oluştu.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Yayla Mahallesi 2. Yol Sokak'ta bulunan dört katlı binanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan alevler çatı katını kısa sürede sardı.

EKİPLER YANGINI KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALDI Yangını fark eden bina sakinleri binayı hemen terk etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

BİNADA HASAR OLUŞTU DHA'nın haberine göre; yangının ardından binada hasar oluştu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.