Sisi: Filistin devleti kurulmadan gerçek barış olmaz

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Filistin halkının vatanlarını yeniden inşa etme ve topraklarında kalma hakkını koruyan planımızın kabul edilmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Sisi, başkent Kahire'de düzenlenen "Filistin" konulu olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde konuştu.

REKLAM advertisement1

Zirvenin bölgesel bir krizin gölgesinde yapıldığına dikkati çeken Sisi, Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarı tehdit eden ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Sisi, "Gazze'ye yönelik saldırılar insanlık tarihinde başlığı, nefretin yayılması ve adaletin eksikliği olan bir kara leke bıraktı." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının hayatın temel gereksinimlerini yok ettiğini dile getiren Sisi, Gazze'deki Filistinlilerin "hayatta kalma ile yerinde edilme" arasında bir seçim yapmaya zorlandığını belirtti.

REKLAM

Sisi, "Filistin halkının toprağına bağlılığı bir örnek teşkil ediyor, onların kararlılığı haklarını elde etmeleri konusunda kararlılık örneğidir." diye konuştu.

Mısır'ın, Gazze'deki saldırıların ilk gününden bu yana Katar ve diğer "kardeş ülkelerle" ateşkes çabasında olduğunu aktaran Sisi, "Gazze Şeridi'nin idaresi için bağımsız Filistinlilerden oluşan bir komite oluşturulması için Filistin'deki kardeşlerimizle işbirliği içinde çalıştık." dedi.

Sisi, gelecek aşamada Gazze'nin güvenliğinden sorumlu olacak Filistinli güvenlik birimlerinin yetiştirildiğini kaydetti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, "Filistin halkının vatanlarını yeniden inşa etme ve topraklarında kalma hakkını koruyan planımızın kabul edilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu plan için maddi destek çağrısı yapan Sisi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'teki ihlallerine de değindi.

Sisi, "Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik ihlalleri kategorik olarak reddettiğimizi belirtmeliyiz. Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların devam etmesi ve buradaki statükoya zarar verilmesinin sonuçları konusunda uyarıyoruz." şeklinde konuştu.

"Filistin devleti kurulmadan gerçek barış olmaz." diyen Sisi, barışın zorla gelmeyeceğini ve dayatılamayacağını vurguladı.

Sisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'daki gerilim ve saldırılara son verebileceğini belirterek, "Mısır ile İsrail arasındaki barış anlaşması, savaş durumunu barış ve refaha dönüştürmek için bir rol modeldir." değerlendirmesinde bulundu.

MAHMUD ABBAS'TAN AÇIKLAMALAR Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Planımız, Filistin Devleti'nin Gazze'deki görevi üstlenmesi ve Filistin yönetimine bağlı kurumların kadrolarının kurulmasının ardından Mısır ve Ürdün'de eğitilerek sorumluluklarını üstlenmesini öngörüyor." dedi. Abbas, başkent Kahire'de düzenlenen "Filistin" konulu olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde konuştu. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından açıklanan Gazze’nin yeniden inşa planını desteklediğini belirten Abbas, Filistinlilerin kendi topraklarında kalmasını “garanti altına alacak” bu girişime övgüde bulundu. Abbas, “Filistinlilerin kendi topraklarında kalmasını sağlayacak şekilde, Mısır-Filistin-Arap planı çerçevesinde Gazze'nin yeniden inşasını destekliyoruz.” diye konuştu. Filistin davasını tehdit eden ciddi tehlikelerle karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Abbas, özellikle Filistin halkının zorla yerinden edilmesi çağrılarına karşı uyarıda bulundu. Filistin Devlet Başkanı, Gazze'nin yeniden inşasına yönelik girişimleri desteklemesi için ABD Başkanı'na çağrıda bulundu ve sürecin "zorunlu göç olmadan" gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı. Abbas,"Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin devleti için başkan yardımcılığı makamının oluşturulmasına karar verdik, aynı zamanda Fetih hareketinden ihraç edilen herkes için genel af kararı aldık" bilgisini de paylaştı. Zirvede konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Gazze’nin Filistinlilerin yerinden edilmeden yeniden inşa edilmesini amaçlayan bir plan hazırladıklarını açıklamış ve uluslararası ve bölgesel destek çağrısında bulunmuştu. Sisi, Mısır’ın Filistin yönetimi ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde kapsamlı bir yeniden inşa planı oluşturduğunu belirterek, Arap Zirvesi'nden bu planı kabul etmelerini istemişti.