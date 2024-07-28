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        Haberler Yaşam Şişeden tabağa sütün yolculuğu... Süt nasıl peynire dönüştürülür, evde yapmak mümkün mü?

        Şişeden tabağa sütün yolculuğu... Süt nasıl peynire dönüştürülür, evde yapmak mümkün mü?

        Süt, besleyici değeri ve lezzetiyle sofralarımızın vazgeçilmezi. Ancak bu beyaz mucizenin peynir haline gelmesi, mutfakta bir dönüşüm sanatıdır. Evde yapılan peynir, hem sağlıklı hem de ekonomik bir alternatif sunar. Peki, sütü peynire dönüştürmek gerçekten zor mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2024 - 16:00 Güncelleme: 28.07.2024 - 16:00
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        • 1

          Bir bardak süt, doğanın bize sunduğu en saf lezzetlerden biridir. Ancak bu sıvı altın, doğru adımlar izlenerek mutfaklarımızda eşsiz bir peynir şölenine dönüşebilir. Kendi peynirinizi yapmak hem eğlenceli hem de tatmin edici bir deneyim olabilir. Sütün bu büyülü dönüşümünü evde denemek ister misiniz?

        • 2

          SÜTTEN UZUN SÜRE YARARLANMAK İÇİN ÇEŞİTLİ YOLLAR DENENDİ

          Geçmişte insanlar besleyici ancak çabuk bozulabilen sütten daha uzun süre yararlanabilmek için çeşitli yollar denedi. Çeşitli mikroorganizmalar, enzimler ve tuzun kullanıldığı süreçler sonucunda elde edilen pek çok peynir türü; binlerce yıldır insanlığın yaygın biçimde tükettiği besinlerden biri olmaya devam ediyor.

        • 3

          SÜTÜN İÇERĞİ OLDUKÇA ÇEŞİTLİDİR

          Basit beyaz bir sıvı gibi görünen sütün içeriği oldukça çeşitlidir. İnek sütünde yaklaşık %87,5 oranında su bulunur; kalan kısmı ise yağ, proteinler, vitaminler, mineraller ve süt şekeri olarak da bilinen laktozdan oluşur. Sütü peynire dönüştürmede temel prensip, besleyici içeriği koruyarak su oranını önemli ölçüde azaltmaktır.

        • 4

          Çünkü sütün bozulmasına neden olan mikroorganizmalar bol sulu ortamda rahatlıkla çoğalabilir. Süte eklenen yararlı bakteri ve mantarlar da bozulmaya neden olan mikroorganizmaları baskılar.

        • 5

          "KAZEİN" MOLEKÜLÜ

          Sütte en bol bulunan protein, kazein adlı bir moleküldür. Kazein süt içerisinde molekül yığınları biçiminde dağınık olarak bulunur ve bu yığınların yüzeyi kappakazein adlı başka bir molekülle kaplıdır.

        • 6

          Kappa-kazein moleküllerinin hidrofilik (su-sever) bölümleri su molekülleriyle etkileşerek yığınların askıda kalmasını sağlar. Peynir mayasındaki kimozin adlı enzim, kappa-kazeinlerin hidrofilik bölümlerini parçalayarak yığınlardaki kazeinleri serbest bırakır.

        • 7

          Su molekülleriyle kimyasal etkileşimleri kesilen protein yığınları birbirlerine tutunarak topaklanmaya başlar. Sütteki yağ, vitamin ve minerallerin çoğu bu protein pıhtısıyla birlikte kalır. Laktozun önemli bir bölümü ise karışımdan ayrışan peyniraltı suyunda kalır.

        • 8

          Bu su ortamdan uzaklaştırıldığında, peynire dönüşecek karışımın su oranı yaklaşık olarak yarısına indirilmiş olur. Uzaklaştırılan su oranı artırıldıkça daha sert ve daha uzun süre bozulmadan kalabilen peynirler elde edilir. Tuzlanarak zararlı bakterilere karşı uzun süreli koruma kazandırıldıktan sonra farklı türlerde peynirler elde etmek için olgunlaştırma süreci başlatılır. Peynirin içinde ya da yüzeyinde kontrollü biçimde çoğaltılan mantarlar veya bakterilerle farklı damaklara hitap eden lezzetli peynirler üretilir.

          Kaynak: Tübitak

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