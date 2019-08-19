19 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'nin Alaska eyaletindeki Shishmaref şehrinde, avda kullanmak için çıra ve odun toplayan Tyler Ivanoff, bir şişe içerisine konulmuş mektup buldu.
AA'nın haberine göre Ivanoff, mektubu açtığında yazının Rusça olduğunu ve okuyamadığı için sosyal medya hesabında paylaştığını belirterek, Rusça bilen arkadaşları sayesinde mektubun 20 Haziran 1969'da Rus subay Anatoly Botsanenko tarafından yazıldığını ortaya çıkardıklarını söyledi.
Uzak Doğu Filosu'nun ana gemisinden yazılan mektuba cevap verilmesi için bir adres eklendiği ve mektubun "Sağlıklı, uzun yıllar ve mutlu yelkenler diliyoruz" cümleleriyle sona erdiği belirtildi.
MEKTUP SAHİBİNE ULAŞTIRILDI
Mektuptan haberdar olan Rus devlet kanalı "Russia-1" mektubun sahibi Botsanenko'ya ulaştı.
Botsanenko'nun, mektubun kendisinin olduğu konusunda şüpheye düştüğü ancak imzasını gördükten sonra inandığı belirtildi.
Mektubu yazdığı tarihte 36 yaşında olan ve Sulak isimli gemide görev yapan Botsanenko'nun, bulan kişinin kendisine cevap yazması için mektubuna adres bilgilerini eklediği aktarıldı.
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