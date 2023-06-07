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Şişecam'dan teknoloji şirketi ICRON'a yatırım hamlesi

Şişecam, çok sayıda sektöre operasyonel ve stratejik karar optimizasyonu hizmeti sunan Türk teknoloji şirketi ICRON'a yatırım yapmak üzere niyet mektubu imzaladı. Şişecam CEO'su Görkem Elverici ve ICRON CEO'su Gürer Ünal'ın Barselona'da, Gartner Supply Chain Expo 2023 organizasyonunda imzaladıkları niyet mektubuna göre, görüşmeler anlaşma ile sonuçlandığında Şişecam, 2027'ye kadar ICRON'daki toplam payını yüzde 50'ye kadar yükseltmek için satın alma opsiyon hakkına da sahip olacak

Giriş: 07.06.2023 - 16:15 | Güncelleme: ABONE OL
Şişecam'dan teknoloji şirketi ICRON'a yatırım hamlesi
HABERTURK.COM

Şişecam, yerli girişim ICRON ile başlayan görüşmelerle dönüşüm ve dijitalleşme odaklı çalışmalarını farklı yetenek ve perspektiflerle geliştirmek konusunda stratejik bir adım attığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, görüşmeler anlaşmayla sonuçlanırsa, Şişecam teknoloji geliştirme alanındaki ilk yatırımını ICRON'a yapmış olacak.

Bu ortaklık, yüksek potansiyele sahip ICRON firmasının büyümesini desteklemekle kalmayacak, Şişecam'ın mevcut operasyonlarındaki operasyonel mükemmellik ve optimizasyon yaklaşımını bir üst seviyeye taşıyarak bulunduğu sektörlerde rekabet avantajı sağlayacak kazanımlar elde etmesini de sağlayacak.

Şişecam CEO'su Görkem Elverici ve ICRON CEO'su Gürer Ünal'ın Barselona'da, Gartner Supply Chain Expo 2023 organizasyonunda imzaladıkları niyet mektubuna göre, görüşmeler anlaşma ile sonuçlandığında Şişecam, 2027'ye kadar ICRON'daki toplam payını yüzde 50'ye kadar yükseltmek için satın alma opsiyon hakkına da sahip olacak.

1992'den bu yana faaliyet gösteren ICRON'un sunduğu akıllı tedarik zinciri karar çözümleri ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren küresel müşterilerinin operasyonlarını çevre uyumlu, verimli ve karlı bir şekilde sürdürmelerine katkıda bulunuyor.

ICRON'un algoritma tabanlı, karar merkezli yazılım platformu, birden fazla karar vericiyi, karar sürecini ve senaryosunu, optimizasyon, planlama, makine öğrenimi ve yapay zeka algoritmaları gibi çeşitli problem çözme teknikleriyle destekliyor.

Verilen bilgiye göre, Şişecam ve ICRON, Şişecam'ın özellikle tedarik zincirine yönelik ihtiyaçları için 1996'dan bu yana iş birliği yapıyor.

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