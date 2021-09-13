Şişecam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Ankara Polatlı'daki üretim hattı açılışında yeni yatırım haberi verdi. Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kırman, iki yeni float hattı yatırımına başladıklarını, bu yatırımların toplam büyüklüğünün 4 milyar TL üzerinde olacağını söyledi.
Kırman Polatlı'daki toplam yatırımın 2 milyar TL'yi de aştığını söyledi.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan ayrı bir açıklamada yeni yatırıma ilişkin detaylar da paylaşıldı.
Buna göre bu yatırımlar ile Türkiye'deki mevcut yıllık float üretim kapasitesinin yüzde 30 oranında artırılarak 2.6 milyon tona yükseltilmesi hedefleniyor. Gerçekleştirilecek günlük 1.200 ton kapasiteli mimari cam float hattı yeni yeşil saha yatırımının, hızlı bir ivme ile artan düzcam talebinin karşılanması amacıyla, 24 ay içerisinde devreye alınması planlanıyor.
Diğer yandan devreye alınacak günlük 750 ton üretim kapasiteli otomotiv camına yönelik hattın ise 18 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor.
Açıklamaya göre, otomotiv camına yönelik fırın yatırımının tamamlanmasıyla mevcut durumda otocama yönelik üretim yapan Kırklareli TR1 Float hattının mimari cam faaliyetine kaydırılması ve bu hattın 2024 yılında yapılması planlanan soğuk tamir aşamasında günlük üretim kapasitesinin 1.000 ton seviyesine kadar yükseltilmesi hedefleniyor.
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