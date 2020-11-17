Şişecam 'çıraklık' programı başlattı

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Şişecam, nitelikli insan gücü yetiştirmek, topluma değer katma ve katkı sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürme hedefleri kapsamında, “İlk Adım Projesi” adı altında mesleki eğitimi programı başlattı.

Yapılan açıklamaya göre, Şişecam’ın Denizli’de 1990 yılından bu yana yürüttüğü Cam El İmalatı Çıraklık Eğitim Programı bu yıl İlk Adım projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan yeni iş birliği ile Mesleki Eğitim Merkezi’nde Seramik ve Cam Teknolojileri Bölümü’nde başlıyor. Dört yıl sürecek ve 2020 yılı için 20 kişilik kontenjanı bulunan mesleki eğitim programına başvurular, Vali Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkezi’nde yapılabiliyor.

Cam üfleme zanaatının devam etmesine de katkıda bulunması hedeflenen programın uygulama eğitimleri Şişecam’ın Denizli’deki cam ev eşyası üretim tesisinde gerçekleştirilecek. İlk Adım Projesi’nin Cam El İmalatı Çıraklık Eğitim Programı’na ilköğretim mezunu olan ve 16 yaşından gün almış, cam el imalatına ilgi duyan ve mesleği ustalardan öğrenmek isteyen tüm gençlerin başvurabileceği bildirildi. Cam El İmalatı Çıraklık Eğitim Programı’na seçilen öğrencilerin, eğitim hayatları boyunca Şişecam’ın sağladığı tüm imkânlardan faydalanacakları da verilen bilgiler arasında.

Son üç yılda 80 öğrencinin eğitim aldığı programda, 70 kişinin istihdam edildiğini dile getiren Şişecam Topluluğu İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı Şengül Arslan, "Cam El İmalatı Çıraklık Eğitim Programı’nda okuyan ve başarılı olan öğrencilerimize burs verecek ve program sonunda kadro ihtiyacımıza göre istihdam edeceğiz. Programa dahil olan öğrencilerimiz cam el imalatı konusunda alanında en fazla bilgi ve deneyime sahip ustalar tarafından teorik ve pratik bilgilerle yetiştirilerek mesleğin en ince ayrıntılarını öğrenirken, aynı zamanda yapılacak seminer ve etkinlikler sayesinde farklı bakış açıları kazanma şansı elde edecek. Böylece ülkemizin camcılık geleneğini yaşatan ve yaratıcılığı el emeği ile buluşturup bir sanat haline dönüştüren Denizli’deki tesisimizde cam üfleme zanaatı nesillerden nesillere aktarılacak” açıklamasında bulundu.