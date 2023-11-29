Şişecam 88 yaşında

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Camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren Şişecam, 88’inci kuruluş yıldönümünü kutluyor. Şişecam, Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hedeflerini yansıtan geleceğini; eşsiz kültürü, yatırımları ve temel harcı olan Cumhuriyet'in değerleri ile tasarlamaya devam ettiğini vurguluyor.

400 ÇALIŞANDAN 25 BİN ÇALIŞANA

Üretim yolculuğuna 1935 yılında, Paşabahçe’de 400 çalışanıyla başlayan Şişecam, bugün 14 ülkede 45 tesisi ve 25 binden fazla çalışanıyla, Türkiye'nin sanayi gücünü global arenada temsil ediyor. Şişecam uzmanlığı, teknolojik yetkinliği ve rekabet gücü yüksek faaliyetleriyle dünyanın en seçkin üreticileri arasında yer alıyor.

Cam ev eşyası alanında en büyük iki, cam ambalaj ve düz cam alanlarında ise en büyük beş global üretici arasında yer alan Şişecam, dünyanın en büyük iki soda külü üreticisi arasında olmasının yanı sıra krom kimyasallarında dünya lideri olduğunu açıkladı.

2050 SIFIR KARBON VİZYONU

Şişecam, 88 yıllık deneyimini geleceğe taşımak için kapsamlı bir dönüşüm sürecinde olduğunu vurguluyor. Dönüşümü gelişimin ana unsurlarından biri olarak gören Şişecam, akıllı teknoloji kullanımı ve yetkin insan kaynağıyla farklılaşırken yarının ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak dijital altyapısını ve kültürünü dönüştürerek gelişmeye devam ediyor.

Çalışmalarını 2050 “Sıfır Karbon" vizyonuyla sürdüren Şişecam, attığı her adımda Geleceğin Şişecam'ını yarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek yetkinliklerle donatıyor. 2030 CareforNext stratejisi de değer yaratma odaklı sürdürülebilir büyüme yolculuğunda Şişecam'a önemli güç kazandırıyor. CareforNext stratejisinin “Gezegeni Koru", “Toplumu Güçlendir", “Yaşamı Dönüştür" yaklaşımları odağında ilerleyen Şişecam, bilim ve teknolojiyi her zaman merkezinde tutuyor.