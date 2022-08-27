Şişe fırlatıp ateş açan İranlı sınır dışı!

DHA

İstanbul Kartal´da bulunan bir rezidansta İran uyruklu şüpheli, evinin balkonunda şampanya patlatarak şişesini yola fırlattı.

OTOMOBİLDE HAVAYA ATEŞ AÇTI

DHA'da yer alan habere göre daha sonra yine sosyal medya hesabından paylaştığı videoda otomobili ile seyir halindeyken rastgele ateş açtı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan bu paylaşımlar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yürütülen çalışma sonundan şüphelinin İran uyruklu S.T. olduğu tespit edildi.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli S.T. evinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmada silahın U.Ş.´ye ait olduğu belirlendi.

SINIR DIŞI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

U.Ş. de Pendik'teki evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı. S.T. hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.