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        Sisten görmedi, lüks cip metrelerce sürüklendi!

        Bolu'da yoğun sis nedeniyle feci bir kaza meydana geldi. Olayda emniyet şeridindeki cipi fark edemeyen TIR, aracı metrelerce sürükledi. Kazada lüks cip hurdaya dönerken 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 10:16 Güncelleme: 03.10.2024 - 10:23
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        Sis yüzünden cipi ezdi!
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        Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde sis sebebiyle emniyet şeridindeki cipi fark edemeyen TIR, aracı metrelerce sürükledi. Kazada lüks cip hurdaya dönerken 3 kişi yaralandı.

        İHA'nın haberine göre kaza, Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde Batı Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip arıza yaptı.

        EMNİYET ŞEHİRİNDE YAŞANDI

        Arıza yapan aracın sürücüsü, cipi emniyet şeridine park etti. Aynı istikamette seyreden Cengiz K. idaresindeki TIR da, sis sebebiyle görüş mesafesinin azaldığı yolda emniyet şeridindeki cipi fark edemedi. TIR'ın çarptığı cip, metrelerce sürüklendi.

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        ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

        Adeta hurdaya dönen cip içerisindeki 3 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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