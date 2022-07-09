Sırtta kireçlenme belirtileri ve tedavisi

Kireçlenme, kronik olarak gerçekleşen bir eklem hastalığı olarak bilinmektedir. Kıkırdak dokuların zaman içerisinde yıpranarak aşınması bu hastalığa yol açar. Kireçlenme ilk seviyelerde ağrı ile kendini gösterse de ilerleyen dönemlerde eklem içinde birikerek eklemlere ve dokulara zarar verir. Hatta önlem alınmadığı takdirde kemikleri parçalayabilir. Kireçlenmenin meydana geldiği bölgelerden biri ise sırttır. Omurga kireçlenmesi olarak da adlandırılan sırtta kireçlenme neden olur? ve nasıl tedavi edilir sorusu hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarını sizler için bir araya getirir.
Sırtta Kireçlenme Nedir?
Yaşa ya da yaşam düzenine bağlı olarak omurga kemiklerinin uçlarında bulunan dokuların zarar görmesi ve aşınması kemiklere zarar verir. Sırt bölgesindeki omurgada meydana gelen bu aşınmalar da sırtta kireçlenme olarak adlandırılır.
Sırtta Kireçlenme Nasıl Geçer?
Sırtta kireçlenme meydana geldiği andan itibaren hastalığın seviyesi tespit edilir. Eğer kireçlenme ileri seviyelerde ise ameliyat gerçekleştirilir. Ameliyatın ardından da kişinin eski hayatına kavuşması için fizik tedavi yöntemleri uygulanır. Bunun yanı sıra sırtta kireçlenme tedavisi kapsamında ağrının azalmasına yönelik ilaçlar ve fizik tedaviler uygulanır. Fizik tedaviler ile kişinin günlük hayatta aksayan hareketlerini daha rahat yerine getirmesi amaçlanır. Eğer tedavi uygulanmazsa sırtta kireçlenme kişilerin günlük hayat içerisinde hareketsiz kalmasına ve ağır ağrılar çekmesine yol açar.
Sırtta Kireçlenme Nasıl Anlaşılır?
Sırtta kireçlenme kişilerde yoğun ağrılara ve hareketlerde kısıtlamaya sebep olur. Bu yüzden aşağıdaki belirtiler görülür ise sırtta kireçlenme meydana geldiği anlaşılır:
- Hareket ederken zorlanma, günlük hareketleri yerine getirirken dahi ağrı hissetme.
- Elem hareketleri sırasında zorlanma.
- Eklem bölgelerinde ağrılı şişkinliklerin meydana gelmesi.
- Spor ya da egzersiz sonrası eklem bölgelerinde ağrılarında daha şiddetli bir hale gelmesi.
- Uyku sırasında yoğunlaşan ağrılar.
Sırtta Kireçlenme Belirtileri
- Sırt kireçlenmesinin belirtileri omurga ağrısında kendin gösterir. Sırtta kireçlenme ile sırt ve bel bölgelerinde yoğun ağrılar meydana gelir.
- Hareket ederken kişiler zorlanır.
- Bacak bölgesinde ağrılar ortaya çıkar.
- Eklem noktalarında şişlikler görülür.
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