Duygu ve düşüncelerini aktaran film oyuncuları, senaryodan çok fazla etkilendiklerini belirtirken, Bursa'da çekilmesinin ayrı bir güzelliği olduğunu ifade etti. Oyuncular, canlandırdıkları karakterlerle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşırken, filmin çocuk oyuncularının başarılı performansları büyük alkış aldı.