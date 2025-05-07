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        Haberler Gündem Güncel Sırrı Süreyya Önder için anma töreni | Son dakika haberleri

        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni

        Sırrı Süreyya Önder için Meclis'te anma töreni düzenlendi. Taziye ziyaretinde konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Sırrı Süreyya Önder bu topraklara bağlıydı, her karışını severdi. Her zaman barış ve kardeşlikten yanaydı. Terörsüz Türkiye sürecine çok katkı sağladı" dedi. Anma törenine MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.05.2025 - 12:56 Güncelleme: 07.05.2025 - 15:42
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        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
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        TBMM'de siyasi parti grupları, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için DEM Parti grubuna taziye ziyaretinde bulundu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de taziyede bulundu.

        DHA'nın haberine göre kalp rahatsızlığı nedeniyle 18 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için TBMM Tören Salonu'nda taziye töreni düzenlendi.

        DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile milletvekilleri ve Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder, taziyeleri kabul etti.

        Siyasi parti gruplarının temsilcileri, DEM Parti grubuna taziyelerini iletti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de DEM Parti grubuna taziyede bulundu. Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından yaklaşık 3 ay sonra Meclis'e gelen Bahçeli, tören salonu girişine konulan Sırır Süreyya Önder'in fotoğrafına dokundu.

        "SIRRI BEY'İ GÜLMENİN DIŞINDA BİR HAL İÇİNDE GÖRMEDİK"

        Taziye programında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Öncelikle Sırrı Süreyya Önder'in kişiliği ile ilgili kendisini tanıyan herkesin ittifak halinde olduğu bazı özelliklerini bir kez daha ifade etmek isterim. İçinde ne kadar çok fırtınalar koparsa kopsun, ne kadar büyük kederler içinde olursa olsun biz hiçbir zaman Sırrı Bey'i gülmenin dışında bir hal içinde, rahatlık dışında bir hal içinde görmedik. Hep çevresine en zor koşullarda bile samimiyetle gülüşünü hissettirmişti. Dost ve arkadaş kalması tavrını ortaya koymuştur. Ve içindeki bütün o fırtınanın bir tarafını bırakarak, hep hatırladığımız Sırrı Süreyya Önder’in dingin halidir. En zor sorunların konuşulduğu ortamda bile ortalığı rahatlatan özelliğiyle bu sevecen tavrı ve tarzıyla zaman zaman nüktedanlı şekilde ortaya çıkan, zaman zaman çok ince ders veren sözleri aslında hep çevresini rahatlatmış, çevresinde bir dostluk ve kardeşlik ikliminin oluşmasına vesile olmuştur" diye konuştu.

        Kurtulmuş, Sırrı Süreyya Önder'in, Türkiye için önemli olan bir sürecin en temel aktörlerinden birisi olduğuna vurgu yaparak, "Bu ülkede barışın sağlanması, insanların arasındaki husumetin ortadan kalkması, silahların susması için hayatı boyunca taşıdığı fikirleri, idealleri gerçekleştirmek için inisiyatif almış ve önemli fonksiyonları icra etmiştir. 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığımız artık bir daha hiçbir şekilde Türkiye’nin evlatlarının terörden zarar görmeyeceği bir ortamın oluşması için başlatılan sürece en önemli katkıları sunmuştur. Şimdi bu büyük idealin her birimiz için bir vasiyet olduğunu görüyorum; hepimiz bu 'Terörsüz Türkiye' tarihine sahip çıkmak ve bu idealin bir an evvel gerçekleştirilmesi için her türlü çabayı ortaya koymak mecburiyetindeyiz" dedi.

        HATİMOĞULLARI: SİLAHLAR SUSACAK, BARIŞ KONUŞACAK

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise "Biz Sırrı Süreyya Önder'in o birleştiriciliğinin siyasal ve toplumsal yansıması olacağına sonsuz inanıyoruz. Sırrı Süreyya Önder, hastaneye yattığı ilk andan itibaren Türkiye’nin dört bir yanından insanlar akın akın geldi. Dünyanın dört bir yanında taziyeler kuruldu. Ona bir borcumuz var, bunu iyi biliyoruz; bu topraklarda hayalini kurduğu, sağlık sorunlarını bu hayaller için ertelediğini biliyoruz. Ona sözümüz olsun ki Anadolu ve Mezopotamya topraklarında silahlar susacak, artık barış konuşacak" dedi.

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        MHP LİDERİ BAHÇELİ DE TÖRENE KATILDI

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için DEM Parti'ye taziye ziyaretinde bulundu.

        Ziyaret, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un taziye dileklerini iletmek için Meclis Tören Salonu'nda bulunduğu sırada gerçekleşti.

        DEM Parti heyetine başsağlığı dileklerini ileten Bahçeli, TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder ile bir süre sohbet etti.

        Ziyarette, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç ile bazı MHP milletvekilleri de yer aldı.

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        #Sırrı Süreyya Önder
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