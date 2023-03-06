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Şırnak´ta terör operasyonunda 3 tutuklama

Şırnak´ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3´ü tutuklanırken, 5´i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise Emniyetteki işlemleri devam ediyor

Giriş: 06.03.2023 - 19:27 | Güncelleme: ABONE OL
Şırnak´ta terör operasyonunda 3 tutuklama
Şırnak´ta terör operasyonunda 3 tutuklama
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DHA

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında, terör örgütü PKK/KCK´nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin tespit edilmesiyle belirlenen adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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