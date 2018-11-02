02 KASIM 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Terör örgütü, Irak'ın kuzeyine açılan Şırnak kırsalında darbe üstüne darbe yiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sosyal medyadan örgütün Gara, Zap bölgelerindeki mevzilere yapılan hava harekâtında 5, Metina bölgesine düzenlenen harekatta 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece Şırnak kırsalı ile bu hattın Irak kuzeyine bakan hatlarında son 24 saatte 26, 3 günde öldürülen terörist sayısı ise 50'yi aştı.
KANLARI YERDE KALMADI
Önceki gün Şırnak'ta etkisiz hale getirilen biri sağ 10 teröristin kimlikleri de belirleniyor. Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden "Kemal Bagog" kod adlı Lokman Genç'in, 4 Ekim'de Mardin'in Dargeçit ilçesinde 8 askerin şehit olduğu saldırının faili olduğu belirlendi. Operasyonda sağ olarak yakalanan örgütün sözde Gabar sorumlusu "Fedakar Cizir" kod adlı terörist Emrah Nayci'nin yakalanma anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde teröristin teslim olma anı yer aldı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre diğer taraftan Muş'taki Şenyayla bölgesindeki operasyonda, 12 sığınak ve 26 avcı boy çukuru tespit edildi. Sığınaklarda çok sayıda patlayıcı düzenek ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Batman'ın Beşiri ilçesinde önceki gün, bir polisin yaralandığı operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin de, örgütün bombacısı olduğu bildirildi.
GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Diyarbakır'ın Lice ilçesi Türeli Köyü kırsalında 1 Ekim'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin 300 bin lira ödülle arandığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 4 teröristen birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle "Gri Kategoride" yer alan Baran-Amed-Kino kod adlı İlyas Karakoç olduğu tespit edildiği belirtildi.
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