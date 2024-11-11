Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bazı araç ve evlerde arama yapıldı.

Aramalarda, 5 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar, 3 gram toz esrar, 30 sentetik hap, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, gümrük kaçağı 13 cep telefonu, 101 cep telefonu aksesuarı, 6 bin 822 paket sigara, 481 elektronik sigara, 5 bin 860 puro, 16 kilogram nargile tütünü, 32 kilogram çay, 150 kozmetik malzeme, 115 güneş gözlüğü, 28 ayakkabı, 2 kaynak makinesi ve 642 muhtelif malzeme ele geçirildi.

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Operasyonlarda, 28 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.