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        Haberler Gündem Şırnak'ta JİTEM amblemi ve 'Sadece ölüler görür' yazılı beyaz torosun sahibi uzman çavuş, açığa alındı

        Şırnak'ta JİTEM amblemi ve 'Sadece ölüler görür' yazılı beyaz torosun sahibi uzman çavuş, açığa alındı

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde beyaz renkli toros marka otomobilin arka camına JİTEM amblemi ve 'Sadece ölüler görür' yazısı yapıştıran İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli H.T. açığa alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 19:25 Güncelleme: 07.09.2024 - 19:25
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        Beyaz torusun sahibi açığa alındı
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        Şırnak’ın Uludere ilçesinde beyaz toros otomobiline JİTEM amblemi ve 'Sadece ölüler görür' yazısı yapıştıran Uzman Çavuş H.T., başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

        Uludere ilçesinde beyaz renkli toros marka otomobilin arka camına JİTEM amblemi ve 'Sadece ölüler görür' yazısı yapıştıran İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli H.T., valilik tarafından başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        #beyaz toros
        #şırnak
        #haberler
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