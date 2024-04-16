Şırnak'ta hafif ticari araç dereye devrildi: 4 ölü, 1 yaralı
Şırnak Uludere'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, dere yatağına devrildi. Kazada aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde dere yatağına devrilen hafi ticari araçtaki 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti.
Ferhat Bilen idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Yeşilyuva Mahallesi'nde dereye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri dereye düşen hafif ticari araçtan sürücünün yanı sıra araçtaki Abdulkerim Babat, Melek Soylu, Haşim Babat ve Sevim Demircioğlu'nu çıkardı.
AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Uludere Devlet Hastanesi'ne götürülen 5 yaralıdan 4'ü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.