Şırnak müziğe ve sanata doyacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un duyurduğu “Bir Anadolu Şenliği” Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı tarafından gerçekleştirilen törene Törene Şırnak Valisi Birol Ekici, il protokolü ve sanatseverler katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı törende yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak bizler; kültürümüzü korumayı, yaşatmayı ve gelecek kuşaklara taşımayı bir sorumluluk değil, bir onur olarak görüyoruz. Bu bilinçle Anadolu’nun her köşesinde yaşayan değerleri gün yüzüne çıkarıyor, sanatkârlarımızın yanında duruyoruz. İşte bu anlayışın en güzel örneklerinden biri olan “Bir Anadolu Şenliği” ile Şırnak’ta bir hafta boyunca; konserlerden tiyatroya, sergilerden sinemaya, çocuklar için oyun köyünden gezici müzelere kadar uzanan dolu dolu bir kültür ve sanat şölenini hep birlikte yaşayacağız. Bu şenlik, sadece bir eğlence değil; aynı zamanda birlik, kardeşlik ve dayanışma şölenidir.”dedi.

ŞIRNAK: TERS LALELERİN, CUDİ'NİN VE CEZERİ'NİN MEMLEKETİ Yazgı ,Şırnak'ın doğal ve tarihî zenginlikleriyle öne çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı: Eşsiz güzellikleriyle Anadolu'nun incilerinden biri olan Şırnak; baharda sadece 20 gün açan kartpostallık ters laleleriyle, Cudi ve Gabar dağlarının doğal güzellikleriyle, kaplıcaları, tarihi ve dini yapılarıyla bağrında sakladığı eşsiz zenginlikleri ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim olarak sunmaktadır.Bu topraklar aynı zamanda bilimin de yuvasıdır. Cizreli büyük alim El-Cezeri, dünyanın ilk robotunu yapıp çalıştırmış, sibernetiğin kapısını aralamış, altmıştan fazla icada imza atmış, yalnızca çağını değil, kendinden sonrakileri de etkilemiştir. Şırnak'ın yetiştirdiği bu büyük dahi, bugün de geleceğe umutla bakmamız için bizlere ilham kaynağı oluyor; diliyoruz ki bu topraklardan yeni Cezeriler yetişsin! TÜRKİYE, UMUDUN VE DİRENCİN ADRESİ Bakan Yardımcısı Yazgı, kültürel çeşitliliğin korunması konusuna değindi: Dünyanın dört bir yanında savaşlar, krizler, göç dalgaları ve iklim sorunları insanlığı sarsarken; Türkiye, bu tabloda umudun ve direncin adresi olmaya devam ediyor. Biz bu yola kolay olanı seçmek için değil, insanımıza yakışanı başarmak için çıktık. Önümüzdeki dönemde yalnızca turizmi değil; doğayı, tarihi, kültürü ve insan emeğini görünür kılan, dört mevsim yaşayan bir Türkiye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz. Bu sayede toplumsal kaynaşmayı güçlendirerek kültürel çeşitliliği koruyacak, sürdürülebilir kalkınmanın ve huzurun devamını sağlayacağız. Çünkü bu toprakların her karışı bize emanettir; her sesi, her rengi ortak zenginliğimizdir.

ŞIRNAK'TA ÇOCUKLAR ŞENLİK COŞKUSUNU MEYDANA TAŞIDI Açılış töreninin ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan çocuk etkinlik alanlarını gezdi. Meydanda kurulan stantlarda çocukların katılımıyla gerçekleşen resim, oyun ve el işi çalışmalarını inceledi. Etkinliklere yoğun ilgi gösteren miniklerle sohbet eden Yazgı, onların coşkusunu paylaştı. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan alan, çocukların enerjisiyle şenliğin en canlı duraklarından biri haline geldi. #resim#1292761# CUMHURİYET MEYDANI GELENEKSEL TATLARLA ŞENLENDİ Günün son durağı, Şırnak'ta düzenlenen gastronomi etkinliği oldu. Şenliğin en özel ve en çok ilgi gören bölümlerinden biri olarak öne çıkan etkinlikte, Cumhuriyet Meydanı şehrin köklü mutfak kültürünü yansıtan tatlarla dolup taştı. Yöresel mutfağın öne çıkan lezzetleri arasında yer alan perde pilavı, sembusek, serbidev, tandır ekmeği ve daha birçok geleneksel yemek hem görsellikleri hem de tadıyla konukların büyük beğenisini kazandı. Ziyaretçiler, bu eşsiz lezzetleri deneyimlerken aynı zamanda Şırnak'ın tarih boyunca şekillenen zengin kültürel mirasına da tanıklık etme fırsatı buldu. Gastronomi etkinliği, şenlik coşkusunu sofralara taşıyarak Şırnak'ı kültür ve sanatla birlikte damaklarda da unutulmaz kıldı. GÜÇLÜKONAK İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ HİZMETE GİRDİ Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde yükselen yeni İlçe Halk Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın katılımıyla düzenlenen törenle kapılarını açtı. Açılışın ardından gezilen kütüphane; çağdaş mimarisi, zengin kitap koleksiyonu, dijital kaynaklara erişim imkânı ve çocuklara özel tasarlanan bölümleriyle dikkatleri üzerine çekti. İlçenin eğitim ve kültür yaşamına yepyeni bir soluk kazandıran kütüphane, öğrenciler için ilham verici bir öğrenme alanı, araştırmacılar için değerli bir kaynak noktası, çocuklar için ise sanat ve hayal dünyasının kapısını aralayan özel bir buluşma mekânı olarak öne çıktı. Güçlükonak'ın geleceğine yön verecek kütüphane, ilçeyi kültürle, bilgiyle ve sanatla buluşturacak yeni bir kültür durağı haline geldi.

ŞIRNAK’TA KÜLTÜR VE SANAT DOLU YEDİ GÜN Bir Anadolu Şenliği, Şırnak’ta başlayarak yedi gün boyunca konserlerden sergilere ve çocuk etkinliklerine kadar her yaştan insana ve farklı ilgi alanlarına hitap eden onlarca etkinlikle şehre canlılık katacak. Bir Anadolu Şenliği 19-25 Eylül tarihlerinde Bingöl, 22-28 Eylül tarihleri arasında Bitlis’te devam edecek.