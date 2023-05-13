Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Türkiye 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın Bursa oy oranları Habertürk seçim sayfası üzerinden takip edilebiliyor. Adaylardan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu. Peki, partilerin Şırnak milletvekili adayları kimler oldu? İşte 2023 Şırnak milletvekili adayları listesi...
14 Mayıs 2023 Şırnak Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
14 Mayıs 2023 Şırnak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız