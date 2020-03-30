Şirketler evden çalışanları yalnız bırakmamalı

30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgınına karşı alınan önlemlerin başında gelen evden çalışma konusunda şirketler ve çalışanlar hızlı bir adaptasyon sürecini atlatmaya çalışıyor. Evden çalışma anlayışı, çalışanlara mevcut işlerini yürütme süreçlerinde daha fazla esneklik tanımak gibi avantajlara sahip olsa da uzmanlar sürecin belirsizliği karşısında oluşabilecek stres ve endişeye de dikkat çekiyor.
Risk, emeklilik ve sağlık konularında veri ve analizlerden faydalanarak profesyonel hizmetler sunan Aon, yayınladığı “COVID-19 Salgını: Çalışan Mutluluğunu Desteklemek” başlıklı raporla, fiziksel, kapsama alanı, çalışma uygulamaları, finansal ve duygusal olmak üzere beş başlık altında işverenlere çalışan sağlığı ve mutluluğunu tesis edecek önlem önerilerinde bulunuyor.
İçinde bulunulan olağanüstü durumda, çalışan sağlığı ve güvenliğinin tüm şirketlerde öncelik olması gerektiğinin altını çizen Aon Türkiye Sağlık ve Emeklilik Çözümlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Yalçın, “Salgın devam ettikçe iş amaçlı seyahat, çalışma alanı protokolleri ve tesis güvenliğine yönelik prosedürler de evrilmeye devam edecektir. Bu yeni norma en iyi şekilde uyum sağlamanın yolu çalışanların fiziksel ve duygusal sağlığını gözetmekten geçiyor” diye konuştu.
DÜZENLİ EGZERSİZİ HATIRLATIN
Dünya Sağlık Örgütü, yetişkinlerin haftalık olarak en az 150 dakikalık orta yoğunlukta fiziksel aktivite gerçekleştirmesini öneriyor. Fiziksel aktivitenin CVD, tip 2 diyabet ve önlenebilir kanser türlerine yönelik riski azaltmak gibi pek çok olumlu etkisi bulunuyor. Düzenli egzersiz yapmak, beden ve zihin sağlığını korumanın da önemli bir yolu olarak görülüyor. Aon'un paylaştığı raporda işverenlerin bu süreçte çalışanlara düzenli egzersizin faydalarını hatırlatmalarının önemine dikkat çekiliyor. Raporda fiziksel önlemler kapsamında işverenlere sunulan öneriler şöyle sıralanıyor:
YALNIZLIK HİSSETMESİNLER
AB Bilim Merkezi tarafından yapılan bir çalışma yalnızlık hisseden insanların sağlıklarının kötüleşme eğiliminin arttığını, davranışsal performanslarının düştüğünü ve daha olumsuz görüşlere sahip olduğunu ortaya koyuyor. COVID-19 Salgını: Çalışan Mutluluğunu Desteklemek raporu işverenlerin, çalışanların kendilerini yalnız hissetmelerini önlemek için video teknolojisiyle sanal toplantılar düzenlemelerini ve bu dönemde sözel iletişimi öne çıkarmaları gerektiğini belirtiyor. İşverenlere kapsayıcılık alanında sunulan öneriler şöyle sıralanıyor:
SAĞLIKLI BESLENME DE ÖNEMLİ
Aon'un Çalışan Düşünce Yapısı Araştırması 2020'ye göre, çalışanların yüzde 69'u işverenlerinin kendilerini iş yaşamı ve kişisel yaşam sorumlulukları arasındaki dengeye yönelik cesaretlendirmesini bekliyor. Çalışanların yüzde 31'i ise bu uygulamayı işverenleri ayrıştıran bir özellik olarak tanımlıyor. Aon'un yayınladığı raporda işverenlere, çalışanları fiziksel egzersiz yapma, düzenli mola verme, sağlıklı beslenme gibi konularda teşvik etmeleri öneriliyor. İşverenlere öneriler şöyle sıralanıyor:
FİNANSAL ENDİŞE BÜYÜK SORUN
Aon'un, finansal yaşamı yönetme kabiliyeti olarak tanımladığı finansal sağlık da koronavirüs salgını döneminde çalışan mutluluğunun tesis edilmesinde önemli bir yer tutuyor. İşverenlerin, çalışanların birbirinden farklı çalışma anlayışlarını benimsediği bu dönemde çalışanlarına iş-yaşam dengesini düzenleme ve tasarruf tavsiyelerinde bulunmaları öneriliyor. İşverenlere öneriler şöyle sıralanıyor:
Danışmanlık şirketi Mind tarafından yapılan bir araştırmaya göre çalışanların neredeyse yarısı, mevcut mesleklerinde bir zihin sağlığı sorunu ile karşılaştıklarını belirtiyor. Zihinsel sağlığı en çok etkileyen faktörlerin başında ise finansal endişeler, uyku bozukluğu, iş güvencesine duyulan yoksunluk ve ilişkiler geliyor. COVID-19 salgınının çalışanlarda endişeyi artırdığı gözleniyor. Çalışanların zihinsel sağlıklarını korumaya yönelik öneriler şöyle sıralanıyor:
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