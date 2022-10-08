A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci tur F Grubu'ndaki üçüncü maçında dün akşam ABD ile karşılaştı. Filenin Sultanları ABD'ye 3-1 mağlup oldu. Yenilginin ardındna A Milliler bugün Sırbistan karşısında galibiyet arayacaklar. Maça kısa bir süre kalması sebebiyle spor severler Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanacak Sırbistan Türkiye voleybol maçı saati ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte Filenin Sultanları Sırbistan Türkiye voleybol maçı detayları...