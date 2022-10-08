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CANLI | Sırbistan Türkiye voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi olacak? Filenin Sultanları Türkiye voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? TRT SPOR Yıldız canlı izle

Sırbistan-Türkiye maçı için son saatler! Sırbistan Türkiye voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün Sırbistan ile karşılaşacak. FIVB Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finali garantileyen Filenin Sultanları grubundaki son maçına bugün çıkacak. Milli takımın maçına saatler kala Sırbistan Türkiye voleybol maçı saati ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırması hız kazandı. İşte Sırbistan Türkiye voleybol maçı ile ilgili bilgiler...

08.10.2022 - 19:22 | Güncelleme: ABONE OL

  • A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci tur F Grubu'ndaki üçüncü maçında dün akşam ABD ile karşılaştı. Filenin Sultanları ABD'ye 3-1 mağlup oldu. Yenilginin ardındna A Milliler bugün Sırbistan karşısında galibiyet arayacaklar. Maça kısa bir süre kalması sebebiyle spor severler Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanacak Sırbistan Türkiye voleybol maçı saati ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte Filenin Sultanları Sırbistan Türkiye voleybol maçı detayları...

  • SIRBİSTAN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası F Grubu’ndaki, grup mücadelesini 8 Ekim Cumartesi günü TSİ 18.30'da oynayacağı Sırbistan karşılaşmasıyla tamamlayacak.

  • SIRBİSTAN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Sırbistan-Türkiye voleybol maçı TRT SPOR Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

  • TRT 1 SPOR YILDIZ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  • A MİLLİ TAKIM KADROSUNDA KİMLER VAR?

    Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki Filenin Sultanları kadrosunda şu isimler yer alıyor:

    Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Ceren Kapucu, Hande Baladın, Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu, Meliha İsmailoğlu, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Aylin Acar.

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