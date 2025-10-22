Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Sırbistan parlamentosunun dışında silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralı | Dış Haberler

        Sırbistan parlamentosunun dışında silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralı

        Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki parlamento binası dışında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic'in destekçileri tarafından kurulan bir çadırın yakınında ateş açılması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 15:35 Güncelleme: 22.10.2025 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sırbistan parlamentosunun dışında silahlı saldırı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sıribstan'da Cumhurbaşkanı Vucic'e karşı başlatılan kitlesel protesto eylemleri, protestocu ve Vucic destekçilerini karşı karşıya getirdi.

        Yetkililer ve yerel medya, destek çadırının yanında yapılan silahlı saldırı nedeniyle bir kişinin gözaltına alındığını ve polisin olay yerini güvenlik altına aldığını bildirdi.

        Vucic konuşma yaptığı bir etkinlikten, "Sırbistan meclis binası önünde az önce meydana gelen bir terör eylemi" nedeniyle erken ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

        Saldırı, parlamento ile Vucic'in ofisi arasında bulunan ve destekçilerinin Vucic karşıtı protestocuların binalara yaklaşmasını engellemek için çadırlar kurduğu bir parkta meydana geldi.

        REKLAM

        O sırada herhangi bir protesto gösterisi yapılmıyordu.

        İnternette yayınlanan bir videoda silahlı güvenlik görevlilerinin çadırlardan birine yaklaştığı ve bir adamın topallayarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

        Videoya göre birkaç el ateş edildi ve ardından çadırın içinde yangın çıktı. Kısa süre sonra söndürülen yangını kimin çıkardığı ya da kimin ateş ettiği netlik kazanmadı.

        Sağlık Bakanı Zlatibor, vurulan kişinin ağır yaralı olduğunu ve acilen ameliyat edilmesi gerektiğini duyurdu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        3 kişiyi öldürmüştü! Araçta 100 mermi daha varmış! 7 yıl önce de firar etmiş!
        3 kişiyi öldürmüştü! Araçta 100 mermi daha varmış! 7 yıl önce de firar etmiş!
        Meloni Filistin'i tanıma şartlarını açıkladı
        Meloni Filistin'i tanıma şartlarını açıkladı
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        ABD'de gündem Alperen!
        ABD'de gündem Alperen!
        Ağabeylerinin husumetli olduğu kişiyi öldürdüler!
        Ağabeylerinin husumetli olduğu kişiyi öldürdüler!
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        Arkadaşına banka kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Arkadaşına banka kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        Trump-Putin zirvesi ertelendi
        Trump-Putin zirvesi ertelendi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Habertürk Anasayfa