Sırbistan parlamentosunun dışında silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralı

Sıribstan'da Cumhurbaşkanı Vucic'e karşı başlatılan kitlesel protesto eylemleri, protestocu ve Vucic destekçilerini karşı karşıya getirdi.

Yetkililer ve yerel medya, destek çadırının yanında yapılan silahlı saldırı nedeniyle bir kişinin gözaltına alındığını ve polisin olay yerini güvenlik altına aldığını bildirdi.

Vucic konuşma yaptığı bir etkinlikten, "Sırbistan meclis binası önünde az önce meydana gelen bir terör eylemi" nedeniyle erken ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

Saldırı, parlamento ile Vucic'in ofisi arasında bulunan ve destekçilerinin Vucic karşıtı protestocuların binalara yaklaşmasını engellemek için çadırlar kurduğu bir parkta meydana geldi.

O sırada herhangi bir protesto gösterisi yapılmıyordu.

İnternette yayınlanan bir videoda silahlı güvenlik görevlilerinin çadırlardan birine yaklaştığı ve bir adamın topallayarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Videoya göre birkaç el ateş edildi ve ardından çadırın içinde yangın çıktı. Kısa süre sonra söndürülen yangını kimin çıkardığı ya da kimin ateş ettiği netlik kazanmadı.

Sağlık Bakanı Zlatibor, vurulan kişinin ağır yaralı olduğunu ve acilen ameliyat edilmesi gerektiğini duyurdu.