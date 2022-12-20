Sırbistan'dan Kosova'ya Sırp kökenli eski polis için çağrı

AA

Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic, Kosova Başbakanı Albin Kurti'ye, ülkenin kuzeyinde gözaltına alınan Sırp kökenli eski polis memuru Dejan Pantic'i serbest bırakın çağrısı yaptı.

Petkovic, yaptığı yazılı açıklamada, Kosova'nın kuzeyindeki barikatların Sırp nüfus için "özgürlük" anlamına geldiğini değerlendirdi.

Kurti'nin, kuzeyde "etnik temizlik" çabası içerisinde olduğunu savunan Petkovic, "Kurti'nin, kendi kendisiyle koordinasyon içerisinde olması ve Dejan Pantic'i derhal serbest bırakması lazım. Kurti, bölgede bulunma hakkı olmayan Kosova polislerini de çekmeli." ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre; NATO'nun Kosova Gücü'nün (KFOR) görevine de değinen Petkovic, "KFOR'un görevi, Kurti'nin sandığı gibi Sırplara karşı eylemlerinde, onunla birlikte olmak değil, bölgedeki Sırpların güvenliğini sağlamaktır." açıklamasında bulundu.

"AVRUPA KONSEYİNE VE AB'YE ÜYELİK BAŞVURUSUNU DA YAPTIK"

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ise Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı tarafından düzenlenen 6. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Sırbistan'ın diyalog sürecini baltaladığını söyledi.

Sırbistan'ın Kosova'yı istikrarsızlaştırmayı başaramayacağını belirten Osmani, "Böyle bir şeye elbette asla izin verilmeyecek, topraklarımızın her noktasında hukukun üstünlüğünü tesis etmek için eylemlerimiz artacaktır. Nihai anlaşma, karşılıklı tanımaya dayalı olmalı ve Kosova Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne, anayasal düzenine ve kurumsal işlevselliğine saygı göstermelidir." ifadelerini kullandı.

Osmani, dış politika alanında 2022'de Kosova'nın karşılaştığı sorunlara da değinerek, şunları kaydetti:

"2022 boyunca Sırbistan, yeni tanınmaları ve uluslararası kuruluşlara üyeliği engelleyerek uluslararası pozisyonumuza karşı aktif eylemlere devam etti. Sırbistan'ın bu eylemlerine karşı müttefik ülkelerle işbirliği içinde mücadele ettik ve bizi tanımayan ülkelerle iletişim kanallarının oluşturulması yönünde somut adımlar attık ve bu yıl bildiğiniz gibi Avrupa Konseyine ve AB'ye üyelik başvurusunu da yaptık."

KOSOVA-SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ

Eski Sırp polis memuru Pantic'in gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyon bir hayli yükselmişti.

Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık'tan bu yana Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.

Avrupa Birliği (AB), NATO ve ABD, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin düşürülmesi ve barikatların kaldırılması çağrısı yapmış; Sırbistan, KFOR'a Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyinde konuşlandırılması için talepte bulunmuştu.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.​​​