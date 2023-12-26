Sırbistan'da muhalefetin, seçimlere itiraz protestoları devam ediyor

VUCIC: ÜLKEMİZİ YIKMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yaşanan gerginliğin ardından ulusa sesleniş konuşması yaparak, kanun uygulayıcı kurumların durumu kontrol altında tuttuğunu açıklamıştı.

Sırbistan vatandaşlarına endişe etmemelerini söyleyen Vucic, "Neyin hazırlığında olunduğunu açıkça bilen yabancı istihbarat servislerine teşekkür ediyorum. Bizim istihbarat servisine verdikleri bilgiler ışığında neyin planlandığından tam olarak haberimiz oldu ve dolayısıyla tam zamanında müdahale edildi. Şiddete karşı olduklarını savunanlar asıl ne olduklarını gösterdi. Ülkemizi yıkmalarına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.