Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Sırbistan'da lityum çıkarma projesine karşı gösteri düzenlendi | Dış Haberler

        Sırbistan'da lityum çıkarma projesine karşı gösteri düzenlendi

        Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da toplanan binlerce gösterici, lityum madeni çıkarma projesini protesto etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 01:52 Güncelleme: 11.08.2024 - 01:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sırbistan Çevre Örgütleri İttifakı tarafından (SEOS), İngiltere-Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun Loznica'da yürüttüğü lityum çıkarma projesine karşı düzenlenen gösteri, Belgrad'daki Terazije Meydanı'nda yapıldı.

          Binlerce çevreci aktivistin katıldığı gösteriye muhalifler de destek verdi. Göstericiler, "Sağlıklı bir çevre hakkı", "Kazmayacaksın" ve "Rio Tinto'ya karşı" yazılı dövizler açtı.

        • 2

          Terazije Meydanı'nda yapılan açıklamaların ardından Gezala Köprüsü'ne yürüyen göstericiler, burada ikiye ayrılarak, kentteki iki tren istasyonuna girdi. Tren rayları üzerinde toplanan eylemciler buradaki trafiğe engel oldu.

          Göstericiler ayrıca şehirdeki bazı yollarını da kapatarak, trafik akışını engelledi.

        • 3

          Öte yandan, eylemcilerin geceyi tren istasyonu ve şehrin diğer bölgelerinde geçireceği ve gösterilerine sabah saatlerinde devam edeceği belirtildi.

          Sırbistan İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, gösteriye 20 binden fazla kişinin katıldığına işaret edilerek, tren istasyonlarına giren göstericiler hakkında, "kamu düzeni ve huzurunu ihlal ettikleri" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

        • 4

          Açıklamada, "Göstericiler, kamu düzenini bozarak uluslararası trafiği bloke etti ve vatandaşların güvenliğini tehlikeye attı." ifadelerine yer verildi.

        • 5

          2004'TE KEŞFEDİLDİ

          Bu arada, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 19 Temmuz'da Belgrad'da, ham madde, elektrikli araçlar ve elektrikli araçların batarya üretimi konusunda stratejik mutabakat zaptı anlaşması imzalamıştı.

        • 6

          Vucic, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, dünyadaki en iyi uzmanların görüşleri alınmadan herhangi bir lityum çıkarma işlemi yapmayacaklarını belirtmişti.

        • 7

          Sırbistan'da halk, söz konusu projeyi protesto etmek için uzun yıllardır belirli aralıklarla gösteriler düzenliyor.

          Rio Tinto, Loznica'daki lityum madeni rezervlerini 2004'te keşfetmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadıköy'de üç puan Dzeko'dan!
        Kadıköy'de üç puan Dzeko'dan!
        Salıncak eyaletlerde durum ne?
        Salıncak eyaletlerde durum ne?
        Instagram erişime açıldı
        Instagram erişime açıldı
        Taha Akgül mindere bronzla veda etti!
        Taha Akgül mindere bronzla veda etti!
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! Tutuklandı
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! Tutuklandı
        Filenin Sultanları Olimpiyat 4'üncüsü!
        Filenin Sultanları Olimpiyat 4'üncüsü!
        15 yaşındaki çocuk kaleciye bravo!
        15 yaşındaki çocuk kaleciye bravo!
        'Çöp balonu savaşı' devam ediyor
        'Çöp balonu savaşı' devam ediyor
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        Maça çıkmadılar! 1. Lig'de ilginç olay
        Maça çıkmadılar! 1. Lig'de ilginç olay
        Çukurova Havalimanı açıldı
        Çukurova Havalimanı açıldı
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        Habertürk Anasayfa